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Общество

В Иркутске с теплотой вспоминают экс-солиста "Иванушек" Яковлева

15:5729.06.2017
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© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковПерейти в фотобанкСолисты группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов и Олег Яковлев во время выступления. Архивное фотоСолисты группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов и Олег Яковлев во время выступления. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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ИРКУТСК, 29 июн – РИА Новости. Преподаватели театрального училища в Иркутске, где учился экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев, а также его коллеги и однокурсники вспоминают о нем с большой теплотой, для многих новость о смерти певца стала абсолютной неожиданностью, так как о болезни артиста ничего не было известно.

Участник группы Иванушки International Олег Яковлев. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Друг ушел": умер экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
Яковлев скончался на 48-м году жизни в одной из московских больниц после тяжелой болезни, сообщила РИА Новости гражданская жена артиста Александра Куцевол. Ранее в конце июня певец был госпитализирован в тяжелом состоянии с двухсторонним воспалением легких.

"В жизни он был очень закрытый человек. Всегда корректный, вежливый. Не конфликтный. Он раскрывался только на сцене. Ему помогали богатая фантазия, тонкая душевная организация, природная музыкальность", — вспоминает Надежда Арно, преподаватель Иркутского театрального училища, где учился певец.

По мнению опытного педагога, специализирующегося на сценической речи, он был талантливым человеком и обладал очень красивым голосом. "Высокий лирический тенор, который был у Олега, характерен для итальянских певцов. Это для России, где превалируют басы и баритоны большая редкость", — пояснила Арно.

Бывший солист группы Иванушки International Олег Яковлев. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Скончавшийся экс-солист "Иванушек" хотел записать новую песню и снять клип
По воспоминаниям преподавателей Яковлев учился блестяще, по окончании получил красный диплом и стал работать в Иркутском театре кукол "Аистенок".

Директор театра Андрей Калиниченко вспомнил спектакль "Сказка для Тигра", в котором Олег Яковлев был когда-то занят. "Это такая философская вещь о Тигре, который всю жизнь мечтал быть Драконом, но однажды оказалось, что он даже не знает, как выглядят драконы. Олежка там играл дракончика, песню исполнял… Он у нас недолго трудился, месяца четыре. Потом уехал в Москву. Знаю, что он у Джигарханяна работал, потом на эстраду ушел", — рассказал Калиниченко.

Участники группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов, Олег Яковлев и Кирилл Андреев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Солист "Иванушек" Григорьев-Апполонов назвал нелепой смерть Олега Яковлева
Актриса ТЮЗа Елена Махмутова (Грищенко) училась на одном курсе с Яковлевым, они долгое время были близкими друзьями. "Я не могу поверить, что его больше нет! Знаю, что он собирался создать семью. Очень хотел семью, но у него самого детство сложилось трудное – отца никогда не знал, мама долгое время тяжело болела, ему не хватало, конечно, теплоты, любви, отсюда, наверное, его тяга к одиночеству", — сказала актриса.

Она вспоминает, что в том, что Яковлев покорит Москву, никто из однокурсников не сомневался. Все признавали в нем большой талант и неординарность: он сам писал музыку, играл на фортепиано, был от природы пластичным, и еще он был подкупающее обаятелен, отметила актриса. "Он, когда учились в театральном, всему курсу вязал варежки. Это было так трогательно", — рассказала Махмутова.

По ее словам, он никогда не жаловался на трудности, проблемы, болезни, был добрым, отзывчивым и совсем не "звездным".

Подробнее о биографии Олега Яковлева читайте в справке РИА Новости >>

Олег Яковлев: актер театра кукол, не захотевший быть за ширмой
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкБывший участник группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался в больнице в четверг в 7.05 утра по московскому времени. О смерти певца сообщила его гражданская жена, телеведущая канала "Russian Musicbox" Александра Куцевол.Участник группы Иванушки International Олег Яковлев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Бывший участник группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался в больнице в четверг в 7.05 утра по московскому времени. О смерти певца сообщила его гражданская жена, телеведущая канала "Russian Musicbox" Александра Куцевол.
© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковПерейти в фотобанкНакануне стало известно о том, что у певца диагностировали двухстороннее воспаление легких. В течение суток он находился в реанимации.Поп-группа Иванушки International выступает на церемонии вручения Первой национальной премии Здоровое поколение XXI
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Накануне стало известно о том, что у певца диагностировали двухстороннее воспаление легких. В течение суток он находился в реанимации.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоссийский певец родился 18 ноября 1969 года в Монголии, где его мама находилась в командировке, а отец проходил военную службу. Спустя восемь лет семья переехала в Россию.Российский певец, бывший вокалист группы Иванушки International Олег Яковлев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Российский певец родился 18 ноября 1969 года в Монголии, где его мама находилась в командировке, а отец проходил военную службу. Спустя восемь лет семья переехала в Россию.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЯковлев учился в музыкальной школе по классу фортепьяно и параллельно пел в хоре при Дворце пионеров.Певец Олег Яковлев во время показа моделей Yanastasia в рамках Недели моды в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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Яковлев учился в музыкальной школе по классу фортепьяно и параллельно пел в хоре при Дворце пионеров.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПервое высшее образование будущий певец получил в Иркутском театральном училище, которое он закончил с красным диплом по специальности "актер театра кукол". Однако, как сказано на официальном сайте певца, ему "не нравилось быть за ширмой".Солист группы Иванушки International Олег Яковлев перед началом премьеры фильма режиссера Сэма Рэйми Оз: Великий и Ужасный
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Первое высшее образование будущий певец получил в Иркутском театральном училище, которое он закончил с красным диплом по специальности "актер театра кукол". Однако, как сказано на официальном сайте певца, ему "не нравилось быть за ширмой".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПереехав в Москву, артист поступил в ГИТИС. Он учился в мастерской Людмилы Касаткиной. После окончания вуза Яковлев стал актером театра Армена Джигарханяна, где был занять в таких спектаклях, как "Казаки", "Двенадцатая ночь" и "Лев Гурыч Синичкин". Параллельно Яковлев работал на радио, записывал рекламу и даже был дворником.Экс-солист группы Иванушки International Олег Яковлев с невестой Сашей Куцевол
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Переехав в Москву, артист поступил в ГИТИС. Он учился в мастерской Людмилы Касаткиной. После окончания вуза Яковлев стал актером театра Армена Джигарханяна, где был занять в таких спектаклях, как "Казаки", "Двенадцатая ночь" и "Лев Гурыч Синичкин". Параллельно Яковлев работал на радио, записывал рекламу и даже был дворником.
© РИА Новости / Валерий ЛевитинПерейти в фотобанкСотрудничество с группой "Иванушки International" началось в 1997 году, когда артист принял участие в съемках видеоклипа на песню "Кукла".Певец Олег Яковлев на Центральном Московском ипподроме, где проходят скачки Гран-При Радио Monte Carlo
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Сотрудничество с группой "Иванушки International" началось в 1997 году, когда артист принял участие в съемках видеоклипа на песню "Кукла".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВскоре он стал полноправным солистом группы. Вместе с "Иванушками" Яковлев записал четыре студийных альбома.Участники группы Иванушки International Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Олег Яковлев со спутницей (слева направо) перед началом церемонии вручения юбилейной премии МУЗ-ТВ 2012 в спорткомплексе Олимпийский в Москве.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Вскоре он стал полноправным солистом группы. Вместе с "Иванушками" Яковлев записал четыре студийных альбома.
© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковПерейти в фотобанкВ 2012 году Олег Яковлев начал сольную карьеру. После успеха песни "Танцуй закрытыми глазами" подготовил сольную программу, и уже в 2013 году официально закончил выступать в группе. Музыкант выпустил шесть сольных клипов.Солисты группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов и Олег Яковлев во время выступления
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
В 2012 году Олег Яковлев начал сольную карьеру. После успеха песни "Танцуй закрытыми глазами" подготовил сольную программу, и уже в 2013 году официально закончил выступать в группе. Музыкант выпустил шесть сольных клипов.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкОлег Яковлев снялся в эпизодических ролях в фильмах "Сто дней до приказа" (1990) и "День выборов" (2007).Певец Олег Яковлев демонстрирует одежду из новой коллекции марки YanaStasia в рамках недели моды в Гостином дворе в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
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Олег Яковлев снялся в эпизодических ролях в фильмах "Сто дней до приказа" (1990) и "День выборов" (2007).
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