В Иркутске с теплотой вспоминают экс-солиста "Иванушек" Яковлева

ИРКУТСК, 29 июн – РИА Новости. Преподаватели театрального училища в Иркутске, где учился экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев, а также его коллеги и однокурсники вспоминают о нем с большой теплотой, для многих новость о смерти певца стала абсолютной неожиданностью, так как о болезни артиста ничего не было известно.
Яковлев скончался на 48-м году жизни в одной из московских больниц после тяжелой болезни, сообщила РИА Новости гражданская жена артиста Александра Куцевол. Ранее в конце июня певец был госпитализирован в тяжелом состоянии с двухсторонним воспалением легких.
"В жизни он был очень закрытый человек. Всегда корректный, вежливый. Не конфликтный. Он раскрывался только на сцене. Ему помогали богатая фантазия, тонкая душевная организация, природная музыкальность", — вспоминает Надежда Арно, преподаватель Иркутского театрального училища, где учился певец.
По мнению опытного педагога, специализирующегося на сценической речи, он был талантливым человеком и обладал очень красивым голосом. "Высокий лирический тенор, который был у Олега, характерен для итальянских певцов. Это для России, где превалируют басы и баритоны большая редкость", — пояснила Арно.
По воспоминаниям преподавателей Яковлев учился блестяще, по окончании получил красный диплом и стал работать в Иркутском театре кукол "Аистенок".
Директор театра Андрей Калиниченко вспомнил спектакль "Сказка для Тигра", в котором Олег Яковлев был когда-то занят. "Это такая философская вещь о Тигре, который всю жизнь мечтал быть Драконом, но однажды оказалось, что он даже не знает, как выглядят драконы. Олежка там играл дракончика, песню исполнял… Он у нас недолго трудился, месяца четыре. Потом уехал в Москву. Знаю, что он у Джигарханяна работал, потом на эстраду ушел", — рассказал Калиниченко.
Актриса ТЮЗа Елена Махмутова (Грищенко) училась на одном курсе с Яковлевым, они долгое время были близкими друзьями. "Я не могу поверить, что его больше нет! Знаю, что он собирался создать семью. Очень хотел семью, но у него самого детство сложилось трудное – отца никогда не знал, мама долгое время тяжело болела, ему не хватало, конечно, теплоты, любви, отсюда, наверное, его тяга к одиночеству", — сказала актриса.
Она вспоминает, что в том, что Яковлев покорит Москву, никто из однокурсников не сомневался. Все признавали в нем большой талант и неординарность: он сам писал музыку, играл на фортепиано, был от природы пластичным, и еще он был подкупающее обаятелен, отметила актриса. "Он, когда учились в театральном, всему курсу вязал варежки. Это было так трогательно", — рассказала Махмутова.
По ее словам, он никогда не жаловался на трудности, проблемы, болезни, был добрым, отзывчивым и совсем не "звездным".
Подробнее о биографии Олега Яковлева читайте в справке РИА Новости >>
Бывший участник группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался в больнице в четверг в 7.05 утра по московскому времени. О смерти певца сообщила его гражданская жена, телеведущая канала "Russian Musicbox" Александра Куцевол.
Накануне стало известно о том, что у певца диагностировали двухстороннее воспаление легких. В течение суток он находился в реанимации.
Российский певец родился 18 ноября 1969 года в Монголии, где его мама находилась в командировке, а отец проходил военную службу. Спустя восемь лет семья переехала в Россию.
Яковлев учился в музыкальной школе по классу фортепьяно и параллельно пел в хоре при Дворце пионеров.
Первое высшее образование будущий певец получил в Иркутском театральном училище, которое он закончил с красным диплом по специальности "актер театра кукол". Однако, как сказано на официальном сайте певца, ему "не нравилось быть за ширмой".
Переехав в Москву, артист поступил в ГИТИС. Он учился в мастерской Людмилы Касаткиной. После окончания вуза Яковлев стал актером театра Армена Джигарханяна, где был занять в таких спектаклях, как "Казаки", "Двенадцатая ночь" и "Лев Гурыч Синичкин". Параллельно Яковлев работал на радио, записывал рекламу и даже был дворником.
Сотрудничество с группой "Иванушки International" началось в 1997 году, когда артист принял участие в съемках видеоклипа на песню "Кукла".
Вскоре он стал полноправным солистом группы. Вместе с "Иванушками" Яковлев записал четыре студийных альбома.
В 2012 году Олег Яковлев начал сольную карьеру. После успеха песни "Танцуй закрытыми глазами" подготовил сольную программу, и уже в 2013 году официально закончил выступать в группе. Музыкант выпустил шесть сольных клипов.
Олег Яковлев снялся в эпизодических ролях в фильмах "Сто дней до приказа" (1990) и "День выборов" (2007).