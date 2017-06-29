В Иркутске с теплотой вспоминают экс-солиста "Иванушек" Яковлева

Солисты группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов и Олег Яковлев во время выступления. Архивное фото

Солисты группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов и Олег Яковлев во время выступления. Архивное фото

ИРКУТСК, 29 июн – РИА Новости. Преподаватели театрального училища в Иркутске, где учился экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев, а также его коллеги и однокурсники вспоминают о нем с большой теплотой, для многих новость о смерти певца стала абсолютной неожиданностью, так как о болезни артиста ничего не было известно.

Яковлев скончался на 48-м году жизни в одной из московских больниц после тяжелой болезни, сообщила РИА Новости гражданская жена артиста Александра Куцевол. Ранее в конце июня певец был госпитализирован в тяжелом состоянии с двухсторонним воспалением легких.

"В жизни он был очень закрытый человек. Всегда корректный, вежливый. Не конфликтный. Он раскрывался только на сцене. Ему помогали богатая фантазия, тонкая душевная организация, природная музыкальность", — вспоминает Надежда Арно, преподаватель Иркутского театрального училища, где учился певец.

По мнению опытного педагога, специализирующегося на сценической речи, он был талантливым человеком и обладал очень красивым голосом. "Высокий лирический тенор, который был у Олега, характерен для итальянских певцов. Это для России, где превалируют басы и баритоны большая редкость", — пояснила Арно.

По воспоминаниям преподавателей Яковлев учился блестяще, по окончании получил красный диплом и стал работать в Иркутском театре кукол "Аистенок".

Директор театра Андрей Калиниченко вспомнил спектакль "Сказка для Тигра", в котором Олег Яковлев был когда-то занят. "Это такая философская вещь о Тигре, который всю жизнь мечтал быть Драконом, но однажды оказалось, что он даже не знает, как выглядят драконы. Олежка там играл дракончика, песню исполнял… Он у нас недолго трудился, месяца четыре. Потом уехал в Москву. Знаю, что он у Джигарханяна работал, потом на эстраду ушел", — рассказал Калиниченко.

Актриса ТЮЗа Елена Махмутова (Грищенко) училась на одном курсе с Яковлевым, они долгое время были близкими друзьями. "Я не могу поверить, что его больше нет! Знаю, что он собирался создать семью. Очень хотел семью, но у него самого детство сложилось трудное – отца никогда не знал, мама долгое время тяжело болела, ему не хватало, конечно, теплоты, любви, отсюда, наверное, его тяга к одиночеству", — сказала актриса.

Она вспоминает, что в том, что Яковлев покорит Москву, никто из однокурсников не сомневался. Все признавали в нем большой талант и неординарность: он сам писал музыку, играл на фортепиано, был от природы пластичным, и еще он был подкупающее обаятелен, отметила актриса. "Он, когда учились в театральном, всему курсу вязал варежки. Это было так трогательно", — рассказала Махмутова.

По ее словам, он никогда не жаловался на трудности, проблемы, болезни, был добрым, отзывчивым и совсем не "звездным".

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