Нарышкин: учебники истории должны соответствовать единому стандарту

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Школьные учебники истории должны соответствовать единому историко-культурному стандарту, в таком случае они помогут воспитать людей, мыслящих самостоятельно не поддающихся влиянию фальсификаторов истории, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Выступая в четверг на пресс-конференции, посвященной пятилетию со дня воссоздания РИО, Нарышкин отметил, что, по данным социологических опросов, интерес к истории среди российского населения растет. "За этим стоит понимание того, что без прошлого нет будущего, а история — своего рода учитель жизни", — сказал он.

Вместе с тем, по убеждению Нарышкина, историю надо преподавать профессионально, "иначе будут набирать силу всевозможные дилетанты, беллетристы и даже откровенные фальсификаторы и спекулянты от истории", — добавил он.

"Школьные учебники должны быть выверены, должны строго соответствовать историко-культурному стандарту, который был разработан по инициативе и под эгидой Российского исторического общества", — подчеркнул Нарышкин.

Он напомнил, что на основе этого стандарта разработана линейка учебников истории, три из которых рекомендованы для использования в школах.

По словам Нарышкина, человеком, который знает историю, трудно манипулировать, "его сложнее сделать частью толпы, ведомой всякими провокаторами от политики".