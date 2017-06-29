Уровень поддержки Путина и Медведева почти не изменился, показал опрос

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Степень поддержки президента России Владимира Путина среди населения продолжает оставаться высокой, в июне свое одобрение деятельности президента высказали 81% респондентов; число россиян, поддерживающих премьер-министра Дмитрия Медведева, снизилось на два пункта — до 44%, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Согласно опросу, процент одобряющих деятельность Путина за прошедший месяц не изменился, не одобряют работу президента 18% опрошенных. По данным социологов, на 2% снизилось число поддерживающих деятельность Медведева по сравнению с маем. Таким образом, тех, кто не одобряет работу премьера, по-прежнему больше — 55% респондентов.

Говоря о работе российского правительства, 48% респондентов заявили о своем одобрении, что на 1% больше, чем месяцем ранее, а 51% сообщили об обратном. Как следует из опроса, 57% опрошенных также заявили о неодобрении работы Госдумы, в поддержку ее деятельности высказались 41% респондентов. Как отмечается, более половины опрошенных (53%) сообщили, что одобряют деятельность главы своего региона, не одобряют — 46%.

Рейтинг политиков, пользующихся наибольших доверием у россиян, по данным "Левада-центра", возглавили Путин (55%), министр обороны Сергей Шойгу (26%), глава МИД Сергей Лавров (21%).

Кроме того, согласно данным опроса, 55% россиян считают, что дела в стране в целом идут в правильном направлении, противоположной точки зрения придерживаются 30% опрошенных, затруднились ответить на вопрос 15% респондентов.

Опрос проведен 23 – 26 июня среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет в населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Погрешность исследования не превышала 3,4%.