Уровень поддержки Путина и Медведева почти не изменился, показал опрос

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Степень поддержки президента России Владимира Путина среди населения продолжает оставаться высокой, в июне свое одобрение деятельности президента высказали 81% респондентов; число россиян, поддерживающих премьер-министра Дмитрия Медведева, снизилось на два пункта — до 44%, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Согласно опросу, процент одобряющих деятельность Путина за прошедший месяц не изменился, не одобряют работу президента 18% опрошенных. По данным социологов, на 2% снизилось число поддерживающих деятельность Медведева по сравнению с маем. Таким образом, тех, кто не одобряет работу премьера, по-прежнему больше — 55% респондентов.
Говоря о работе российского правительства, 48% респондентов заявили о своем одобрении, что на 1% больше, чем месяцем ранее, а 51% сообщили об обратном. Как следует из опроса, 57% опрошенных также заявили о неодобрении работы Госдумы, в поддержку ее деятельности высказались 41% респондентов. Как отмечается, более половины опрошенных (53%) сообщили, что одобряют деятельность главы своего региона, не одобряют — 46%.
Рейтинг политиков, пользующихся наибольших доверием у россиян, по данным "Левада-центра", возглавили Путин (55%), министр обороны Сергей Шойгу (26%), глава МИД Сергей Лавров (21%).
Кроме того, согласно данным опроса, 55% россиян считают, что дела в стране в целом идут в правильном направлении, противоположной точки зрения придерживаются 30% опрошенных, затруднились ответить на вопрос 15% респондентов.
Опрос проведен 23 – 26 июня среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет в населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Погрешность исследования не превышала 3,4%.
Первые лица государства прибыли на остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, чтобы на месте оценить результаты "генеральной уборки" Арктики.
О необходимости проведения работ по ликвидации экологического ущерба арктической зоны Российской Федерации Владимир Путин заявил в 2010 году.
После этого были разработаны специальные программы, организованы несколько исследовательских экспедиций и началась очистка Земли Франца-Иосифа.
В рамках программы по очистке Арктики было выбрано шесть островов архипелага, с которых уже удалось вывезти более 42 тысяч тонн мусора.
Результаты проделанной работы Путин и Медведев смогли оценить, поднявшись на специальную смотровую площадку, с которой был виден Северный Ледовитый океан и абсолютно чистая зона, которая еще некоторое время назад была завалена мусором.
В рабочей поездке Путина и Медведева сопровождают министр обороны Сергей Шойгу и спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов.
Президент России на Земле Александры собственноручно высек из ледника несколько осколков для научных исследований.
Далее первые лица государства отправились на базу национального парка "Русская Арктика" и приняли участие в пуске метеорологического аэрозонда.
Во время экскурсии и.о. директора "Русской Арктики" рассказал гостям о животных, проживающих на архипелаге, а также представил ряд археологических находок от обломков лодок поморов, населявших эти земли в давние времена, до артефактов с секретной немецкой метеостанции времен Великой отечественной войны.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев ознакомились с работой полевой базы "Омега" национального парка "Русская Арктика" на острове Земля Александры.
Самолет президента Владимира Путина во время посадки на аэродроме острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.