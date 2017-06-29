Сертификаты о профподготовке получили 35 липецких инвалидов

ЛИПЕЦК, 29 июня — РИА Новости. Тридцать пять инвалидов — жителей Липецкой области прошли обучение по ряду профессий и получили сертификаты квалификационных разрядовв, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.

"Обучение шло десять месяцев. Люди с ограниченными возможностями здоровья овладели такими профессиями, как мастер по ремонту обуви, оператор ЭВМ, парикмахер, портной, мастер маникюра, изготовитель художественных изделий из лозы, водитель и фотограф", — сказал собеседник агентства.

По его словам, свидетельства выпускникам вручил глава региона Олег Королев. Он также передал Центру, в котором проходило обучение, сертификат на приобретение интерактивной доски и инвалидных колясок.

За время работы центра реабилитации "Сосновый бор" свидетельства о присвоении квалификационных разрядов получили 737 выпускников. Более 80% инвалидов, прошедших профессиональную реабилитацию в Центре, находят себе работу, треть из них открыли собственное дело. Выпускники центра трудятся в салонах красоты, в пунктах ремонта обуви.

"Каждый из вас обязательно будет иметь возможность трудоустроиться и найти свое место в жизни. Поручительством служит то, что в России созданы мощные социальные программы поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Они уже доказали свою эффективность", — сказал Королев на церемонии вручения сертификатов.

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