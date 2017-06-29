Путин предложил президенту Вьетнама провести перекрестные годы двух стран

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил вьетнамскому коллеге Чан Дай Куангу провести в 2019 году перекрестные годы двух стран.

"В 2019 году исполняется 25-летие заключения основополагающего договора о дружбе, и можно было бы к этой дате приурочить перекрестные годы России во Вьетнаме и Вьетнама в России", — сказал Путин на встрече с вьетнамским коллегой.

Российский лидер отметил, что программа визита президента Вьетнама в РФ насыщенная, в частности, он встречался с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и председателями обеих палат парламента, а в пятницу отправится в Санкт-Петербург.

"Уверен, что ваш визит будет хорошим стимулом для дальнейшего развития особых, дружеских, стратегических отношений между нашими странами", — сказал Путин.

Он отметил, что в последние месяцы наблюдался рост во взаимной торговле двух стран. "У нас очень хорошие планы, большие, крупные проекты есть", — сказал президент РФ.

В свою очередь президент Вьетнама сказал Путину, что отношения между РФ и Вьетнамом в последнее время развиваются хорошо. "Я с вами согласен в том, что мы учредим 2019 год перекрестным годом, годом России во Вьетнаме и годом Вьетнама в России, для того, чтобы отметить 25 годовщину со дня подписания договора", — сказал глава Вьетнама.