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Михаил Швыдкой пожелал успехов Sputnik Грузия

14:3729.06.2017
(обновлено: 14:39 29.06.2017)
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© РИА НовостиСтраница сайта новостного мультимедийного агентства Sputnik на грузинском языке. Архивное фотоСтраница сайта новостного мультимедийного агентства Sputnik на грузинском языке. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой поблагодарил корреспондентов Sputnik Грузия за материалы на культурные темы, а также пожелал агентству успехов и процветания.

Швыдкой побывал в редакции Международного информационного агентства и Радио Sputnik в Грузии и ознакомился с работой журналистов.

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Руководитель Sputnik Грузия Оксана Воинцева провела экскурсию по редакционному центру, в который входят интернет-портал, аудиостудия и высокотехнологичный пресс-центр, и рассказала о мультимедийных возможностях редакции.

"У вас хорошее агентство, и я даже не спрашиваю, каких трудов стоит держать его на уровне. Это здорово. По моему мнению, очень важно, что вы делаете много культурных материалов и говорите о межнациональном диалоге. Об этом говорят мало", – отметил Швыдкой во время экскурсии.

"Также важно, что вы стараетесь дать объективную картину реальности. Понятно, что вы излагаете российскую позицию. Было бы странно, если бы вы транслировали американскую позицию. Важно, что вас читают", – продолжил он. Швыдкой также отметил большие мультимедийные возможности редакционного центра Sputnik Грузия.

"Сегодня, как мне кажется, важно то, что вы делаете многопрофильный продукт, у вас огромные мультимедийные возможности. Сегодня аудитория хочет картинку. Вам есть, что предложить – и лента новостей, и радио, и видео", – подчеркнул Михаил Швыдкой.

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Запуск информационного агентства Sputnik Грузия (sputnik-georgia.com) произошел в мае 2015 года. В настоящее время Sputnik входит в ТОП-3 интернет-СМИ Грузии*. В состав агентства входят одноименный портал на грузинском и русском языках и интернет-радио.

Sputnik Грузия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

*по данным Liveinternet на 1 мая 2017 года

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