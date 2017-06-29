МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Министерство образования и науки РФ разрабатывает критерии оценки готовности приемных родителей к усыновлению или опеке, а также меры по повышению их "профессионализма", сообщила в четверг уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

"Давайте делать так, чтобы обеспечить (устройство ребенка в приемную семью – ред.) лучшим образом. Это профессиональные семьи, это лучшая подготовка. И сейчас министерство образования как раз прорабатывает те моменты по улучшению подготовки профессионализма и диагностики этого профессионализма, диагностики тех родителей, которые хотят стать приемными", — рассказала она журналистам.

При этом Кузнецова предостерегла от "негативной риторики" и желания "повесить ярлык или клеймо" в отношении всех приемных родителей в России после ряда громких инцидентов.

"Факты (негативные – ред.), к сожалению, имеют место быть, на них нельзя закрывать глаза, но и закрывать дорогу для тех приемных родителей, которых ждут дети в детских домах тоже нельзя", — отметила омбудсмен.