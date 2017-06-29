Эксперт: постановление о детских перевозках приведёт к коллапсу уже 1 июля

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Вступление в силу "возрастного ценза" — запрета на использование для детских туристических перевозок автобусов старше 10 лет, которое вступает в силу уже 1 июля 2017 года, может уже в ближайшие выходные привести к коллапсу, заявила в четверг член координационного совета по развитию детского туризма при правительстве РФ и эксперт комитета по социальной политике Совета Федерации Ольга Санаева.

© Фото : пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Кузнецова будет добиваться соблюдения правил перевозки детей

С 1 июля 2017 года истекает срок действия постановления правительства РФ, откладывающего вступление в силу "возрастного ценза" — запрета на использование для детских туристических перевозок автобусов старше 10 лет.

"Сегодня 29 июня, и перспективы очередного переноса "возрастного ценза", не говоря уже о его полной отмене, весьма туманны. И если с 1 июля запрет вступит в силу, организованная перевозка детских групп в России практически перестанет существовать", — сказала она на пресс-конференции "Запрет "старых" автобусов для перевозок детей".

Санаева напомнила, что 1-2 июля во многих детских лагерях проходят пересменки, это означает, что в лагерь детей отвезли, а обратно привезти уже не могут.

"Нам уже звонят руководители лагерей и рассказывают, что они вынуждены обзванивать по списку всех родителей, что бы они сами как угодно забирали детей. В эти выходные наступят коллапс во многих регионах России. Он будет вызван не только детскими лагерями, это спортивные школы, это творческие коллективы и многие другие перевозки детских организованных групп, связанных е только с туризмом", — обрисовала ситуацию эксперт.

"Страшно, что мы были к этому не готовы, потому что со всех трибун, на всех совещаниях нас уверяли, что постановление будет опять отсрочено", — резюмировала она.