Вдоль трассы "Таврида" планируют высадить более 300 тысяч деревьев

АЛУШТА, 29 июн – РИА Новости (Крым). В рамках создания зеленых зон вдоль строящейся в Крыму федеральной трассы "Таврида" планируется высадить более 322 тысяч деревьев. Об этом в ходе IV Крымского транспортного форума, который открылся в Алуште, заявил первый заместитель министра транспорта РК Сергей Семенов.

По его словам, при строительстве трассы "Таврида" соблюдению экологических требований уделено особое внимание.

"Экологический баланс будет поддерживаться с помощью локальных очистных сооружений, шумозащитных мероприятий, высадки зеленых насаждений. Только установка акустически экранов составляет 57 668 погонных метров. Также планируется установкам шумозащитных заполнений оконных проемов в 641 жилом здании и высадка более 322 тысяч деревьев. Это значительные объемы в плане минимизации влияния трассы "Таврида" на окружающую среду", – отметил Семенов.

Замминистра добавил, что вдоль автодороги планируется построить с привлечением инвесторов 20 автозаправочных станций и 6 многофункциональных зон дорожного сервиса. Помимо организации пунктов питания, мотелей, стоянок для большегрузного транспорта, также планируется строительство зарядных станций для электромобилей.

Официальный старт строительства трассы "Таврида" в Крыму дан 12 мая 2017 года. Четырехполосная автотрасса соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства дороги (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Расчетная скорость движения по трассе составит 120 км/ч.

IV Крымский транспортный форум проходит в Алуште 29-30 июня. Агентство РИА Новости Международного информационного агентства "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером мероприятия, сайт РИА Новости (Крым) поддерживает форум в статусе стратегического партнера.