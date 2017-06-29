Вдоль трассы "Таврида" планируют высадить более 300 тысяч деревьев

АЛУШТА, 29 июн – РИА Новости (Крым). В рамках создания зеленых зон вдоль строящейся в Крыму федеральной трассы "Таврида" планируется высадить более 322 тысяч деревьев. Об этом в ходе IV Крымского транспортного форума, который открылся в Алуште, заявил первый заместитель министра транспорта РК Сергей Семенов.
"Экологический баланс будет поддерживаться с помощью локальных очистных сооружений, шумозащитных мероприятий, высадки зеленых насаждений. Только установка акустически экранов составляет 57 668 погонных метров. Также планируется установкам шумозащитных заполнений оконных проемов в 641 жилом здании и высадка более 322 тысяч деревьев. Это значительные объемы в плане минимизации влияния трассы "Таврида" на окружающую среду", – отметил Семенов.
Замминистра добавил, что вдоль автодороги планируется построить с привлечением инвесторов 20 автозаправочных станций и 6 многофункциональных зон дорожного сервиса. Помимо организации пунктов питания, мотелей, стоянок для большегрузного транспорта, также планируется строительство зарядных станций для электромобилей.
IV Крымский транспортный форум проходит в Алуште 29-30 июня. Агентство РИА Новости Международного информационного агентства "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером мероприятия, сайт РИА Новости (Крым) поддерживает форум в статусе стратегического партнера.