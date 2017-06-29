Роскомнадзор предложил учить в детских лагерях безопасному поведению в сети

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Уроки по безопасному поведению в интернете, в частности, формирующие у детей культуру конфиденциальности персональных данных, должны проводиться во всех детских летних лагерях России, эту работу надо "масштабировать", считает замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Не менее важное направление деятельности — это, конечно, предельная фокусировка внимания к формированию у подрастающего поколения культуры конфиденциальности персональных данных при использовании цифровых технологий. Отдельный вклад здесь вносится проведением специальных уроков, в том числе в период летних лагерных смен… Здесь мне хотелось бы обратиться к региональным властям. Мне кажется, у нас есть все ресурсы, чтобы совместными усилиями такую работу масштабировать на территориях", — заявил Субботин в ходе Всероссийского селекторного совещания, посвященного итогам первой смены летней оздоровительной кампании.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в свою очередь отметила, что культура конфиденциальности — "очень важный момент", о котором "важно говорить нашим детям".

"В интернете любой человек может спросить, где ты живешь, когда выйдешь, когда придешь и куда пойдешь… Здесь должна быть готовность людей отвечать на такие вопросы правильно, а точнее не отвечать", — сказала детский омбудсмен на совещании.