Наташа Королева: экс-солист "Иванушек" Яковлев был светлым человеком

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Популярная певица Наташа Королева запомнила экс-участника группы "Иванушки International" Олега Яковлева, который скончался в четверг, очень светлым и жизнерадостным человеком.

Ранее гражданская жена артиста Александра Куцевол сообщила РИА Новости, что Яковлев скончался на 48-м году жизни в одной из московских больниц после тяжелой болезни.

"Я близко Олега не знала, поэтому не знала, что у него проблемы со здоровьем. Конечно, ужасная, печальная история. Он был очень светлый, очень добрый человек. У нас с мамой была (кулинарная) передача на Первом канале: Олег часто приходил и готовил, был в экспертах. Очень жизнерадостный…" — сказала Королева РИА Новости.

Солистом группы "Иванушки International" Олег Яковлев стал в марте 1998 года, после того как коллектив покинул Игорь Сорин. Официально Яковлев ушел из группы в 2013 году.