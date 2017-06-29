Благотворительный пикник "Пора домой!" пройдет в парке "Сокольники" 1 июля

Посетители рядом с собакой на благотворительной выставке бездомных собак. Архивное фото

Посетители рядом с собакой на благотворительной выставке бездомных собак. Архивное фото

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. 1 июля в парке "Сокольники" пройдет благотворительный арт-пикник "Пора домой!", сообщает mos.ru. Гости смогут познакомиться с собаками из приюта "Дубовая роща" и забрать понравившихся животных домой.

Посетителей ждут угощения и напитки, мастер-класс по рисованию и дог-меню для гостей с животными. В парке будет работать детский уголок и появится зона, где можно будет сделать селфи с собаками.

Для питомцев приюта можно принести сухой корм, консервы и медикаменты.

Арт-пикник пройдет с 12.00 до 16.00.