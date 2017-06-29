Шпаргалки на шоколаде. Наблюдатели в ходе ЕГЭ поймали около 900 нарушителей

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские выпускники школ и студенты вузов всегда отличались особой изобретательностью в подготовке шпаргалок и искусстве списывания; о самых оригинальных из них, а также о том, как им в этом помогают родители, РИА Новости рассказал глава Российского союза молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий, а также общественные наблюдатели, которые за период сдачи ЕГЭ-2017 поймали почти тысячу нарушителей.

По данным Рособрнадзора, в экзаменах в 2017 году приняли участие более 700 тысяч человек, из них около 617 тысяч — выпускники текущего года. За тем, чтобы процедура приема экзаменов прошла безупречно, по всем правилам и без шпаргалок, с 2014 года за ходом ЕГЭ следят не только официально уполномоченные органы, но и общественные наблюдатели Российского союза молодежи. В этом году благодаря их бдительности удалось поймать почти тысячу нарушителей.

"Всего в этом году наши общественные наблюдатели выходили на пункты приема экзаменов более 1,5 тысячи раз и зафиксировали 871 нарушение — как школьниками, так и организаторами госэкзамена. При этом большая часть нарушителей — именно организаторы, а не сдающие", — рассказал РИА Новости председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

По его словам, чаще всего нарушения касались отсутствия помещений для сопровождающих, общественных наблюдателей, представителей СМИ или неправомерный допуск участников госэкзамена на пункты их приема. Наблюдатели также выявляли отсутствие онлайн-трансляций, посторонних в аудитории и попытки вынести экзаменационные материалы.

Кто такие наблюдатели

Общественные наблюдатели за госэкзаменами появились в 2014 году. Именно тогда было заключено соглашение между Российским союзом молодежи и Рособрнадзором, предполагающее взаимодействие в части общественного мониторинга сдачи ЕГЭ. С тех пор наблюдатели РСМ следят за ходом госэкзаменов по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. При этом практика общественного наблюдения за ходом ЕГЭ вызывает большой интерес у студентов и переросла в целое движение – корпус общественных наблюдателей.

"Наши общественные наблюдатели — это те же студенты, которые сами недавно сдали госэкзамен, и я считаю это очень важным фактором. По сути, участвуя в мониторинге сдачи ЕГЭ, ребята не только занимаются полезным делом, они воспитывают в самих себе ту ответственность и умение отвечать за собственные решения, которые потребуются им далее во взрослой жизни", — сказал Красноруцкий.

Главной задачей РСМ в этом направлении является подготовка мобильных и независимых наблюдателей, готовых осуществлять мониторинг вне зависимости от места проживания и обучения. Кроме того, учтена вероятность возможных симпатий и помощи знакомым и друзьям. Чтобы исключить любые предпосылки к необъективной оценке процесса сдачи госэкзамена, около сотни общественных наблюдателей работают в регионах не по месту жительства и обучения, рассказал Красноруцкий. Например, за ходом экзаменов в Крыму следят общественные наблюдатели из Дагестана и Краснодарского края, в Карачаево-Черкессии — из Кабардино-Балкарии и Чечни, в Северной Осетии-Алании — из Астраханской области, в Чеченской Республике из Ставропольского края. В Москве в этом году работали ребята из Ростовской, Саратовской областей, Татарстана и Кабардино-Балкарии.

Стать наблюдателем может любой студент, в этом году отбор проходил с начала марта. В итоге предпочтения были отданы учащимся старших курсов вузов. Всего было подано порядка 7,5 тысячи заявок от желающих стать общественными наблюдателями. По итогам тестирования и собеседований их число сократилось до 6 тысяч, которых направили в 85 субъектов нашей страны.

"Не сомневаюсь, что эта цифра еще будет расти, а наши наблюдатели будут расширять сферы своей деятельности. Уже сейчас ребята готовы осуществлять контроль не только за ходом ЕГЭ, но и выступать в качестве независимых наблюдателей на выборах либо при подготовке независимых рейтингов", — отметил Красноруцкий.

Шпаргалки на шоколаде, телефоны в прическе и "лаборатории" ЕГЭ

Ранее замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что инициаторами проноса на экзамен телефона или шпаргалки в 90% случаев являются как раз не сами школьники, а взрослые — учителя или родители выпускников.

"Бывает, что родители оборудуют рядом с пунктами приема целые "лаборатории" по решению задач ЕГЭ и пытаются прорваться на пункты под видом сотрудников правоохранительных органов — был случай, когда такой "сотрудник" пытался пролезть через окно", — рассказала координатор корпуса общественных наблюдателей РСМ Екатерина Голованова из Ростовской области.

По словам Красноруцкого, у самих школьников не такой широкий спектр нарушений, как у взрослых. Чаще всего участники экзаменов пытаются использовать шпаргалки или пронести мобильные телефоны. Реже выпускников удаляют с экзаменов за разговоры в аудитории и попытку сдать экзамен за кого-то другого.

Как рассказали общественные наблюдатели, иногда школьники проявляют особую смекалку и прячут шпаргалки там, где никто бы и не догадался их искать. Глава Рособрнадзора ранее уже предостерегал выпускников от попыток пронести на экзамен шпаргалки, спрятанные в обертки от шоколада или бутылки воды. В этом году один из наблюдателей поймал сдающего, который нацарапал формулу, нужную на экзамене, на самой шоколадке.

По данным наблюдателей, в одном из регионов девушка сделала чрезвычайно объемную прическу, внутри которой пыталась пронести сразу несколько телефонов. Еще один выпускник спрятал телефон в штанине и, изобразив сильные боли в животе, чтобы он не выпал, попытался пройти до выхода из школы. Периодически такие "народные умельцы" выкладывают фотографии своих шпаргалок в сеть – например, формулы, записанные на внутренней стороне длинных ногтей.

Шпаргалки в вузах и искусство списывания

Пройдя всю систему контроля при сдаче ЕГЭ и поступив в вуз, российские студенты все равно продолжают пытаться использовать шпаргалки в университетах. Те, кто не знает предмет — чтобы получить зачет, а те, кто знает – чаще всего перестраховываются из страха завалить экзамен. Причем, как рассказал РИА Новости студент, пожелавший остаться неизвестным, он был удален с экзамена, когда уже написал ответ и решил его проверить по заранее заготовленным записям.

Декан филологического факультета РУДН, доктор филологических наук, профессор Виктор Владимирович Барабаш рассказал РИА Новости, что в университете дружбы народов, наоборот, больше интересных историй о том, как на списывание реагируют иностранцы.

"Уже на первых аттестациях некоторые наши российские студенты сталкиваются с тем, что их иностранные одногруппники не готовят "шпоры" и даже осуждают стремление выучить все за одну ночь. В абсолютном большинстве стран списывание — это показатель глупости, невоспитанности и лживости. А в Южной Корее, например, только один студент претендует на высший балл, поэтому там развита конкуренция, и давать списать — значит идти против личных интересов", — пояснил он.

Как рассказал Барабаш, в РУДН действует балльно-рейтинговая система, но на одинаковый балл могут претендовать несколько студентов, а не один, как в Корее. "И хотя у корейцев на втором году обучения чувство конкуренции ослабевает, списывать они все равно не умеют", — добавил он.

Барабаш также отметил, что очень часто молодые преподаватели, начиная проводить семинары в иностранной аудитории, на контрольных работах жестко контролируют весь процесс, а опытные профессора гораздо больше доверяют своим студентам — и получают объективные результаты.

"Кстати, в методике преподавания русского языка как иностранного есть даже специальное упражнение "контрольное списывание", которое применяется для обучения навыкам письма кириллическими буквами, что особенно актуально для азиатов и арабов. Так что в какой-то степени списывание и для иностранцев может быть очень полезно", — рассказал профессор.