C 1 по 3 июля ограничат движение транспорта на четырех бульварах Москвы

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. С 1 по 3 июля будет перекрыто движение по нечетным сторонам четырех столичных бульваров в связи с работами по благоустройству по программе "Моя улица", сообщает mos.ru.

Ограничения будут вводиться попеременно. Автомобильное движение на Петровском и Сретенском бульварах перекроют с 19:00 1 июля по 06:00 2 июля, а по Тверскому и Страстному бульварам нельзя будет проехать с 19:00 2 июля до 06:00 3 июля.

Автомобилистам рекомендуется выбирать маршруты объезда.

Всего в этом году в программу "Моя улица" вошло более 80 городских территорий, в том числе участки Садового, Кремлевского и Бульварного кольца.