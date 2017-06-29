Остановки в центре Москвы украсят розами, лилиями и хризантемами

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Композиции из более чем 30 тысяч роз, лилий и хризантем к пятнице украсят 50 остановок общественного транспорта в центре Москвы, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"К 30 июня остановки общественного транспорта в центре Москвы украсят композиции из более чем 30 тысяч цветов — роз, лилий и хризантем. Так город подготовят к празднику розы, который пройдет в ближайшие выходные", — говорится в сообщении.

Композиции можно будет увидеть на Тверской улице, Новом Арбате, Цветном бульваре и в Третьяковском проезде. Кроме того, цветами оформят остановки рядом со станциями метро "Библиотека имени Ленина", "Боровицкая", "Пушкинская" и "Трубная". Помимо красных роз, белых лилий и хризантем, в украшении будут использовать листья тропической лианы монстеры и веточки вечнозеленого дерева салал из семейства вересковых, уточняется в сообщении.

"Кроме того, на улицах столицы появятся цветочные скульптуры. К примеру, на Триумфальной площади поставят двухметровую бабочку из красных роз и белых хризантем. А рядом с музеем П. И. Чайковского на Кудринской площади установят виолончель и рояль из цветов. Эти скульптуры будут музыкальными: из скрытых динамиков станут транслировать самые известные произведения Петра Чайковского", — сообщается на портале.

Отмечается также, на Новом Арбате москвичи смогут увидеть парад цветочных планет и Солнце. Так, в оформлении Земли, Сатурна и Марса используют зелень и розы разных цветов и оттенков, а Солнце в центре композиции будет сделано из желтых хризантем. Рядом с цветочными скульптурами горожанам планируют дарить розы.

"Это будут розы нового сорта под названием "Москва". Создание этого сорта было приурочено к Году экологии. Горожанам планируют подарить около пяти тысяч роз. Цветы прохожим будут раздавать возле цветочных скульптур 30 июня с 17.00 до 20.00 и 1 июля с 12.00 до 15.00", — рассказали порталу в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Демонтируют цветочные украшения 2 июля, из неувядших лилий, роз и хризантем составят букеты, которые тоже раздадут горожанам.