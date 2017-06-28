Молодежь СЗФО презентовала свои регионы на форуме "Ладога-2017"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Участники IX молодежного образовательного форума "Ладога-2017" в Ленинградской области презентовали свои регионы полномочному представителю президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николаю Цуканову, а также руководителям регионов СЗФО, сообщает пресс-служба областного правительства.

"На межрегиональном образовательном форуме молодежь Северо-Запада России творчески презентовала свои регионы полномочному представителю президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николаю Цуканову, а также руководителям регионов СЗФО", — сказано в сообщении.

Интерактивная презентация молодежных делегаций на тему "Регион будущего" состоялась в рамках "Дня регионов", ставшего ключевым событием форума.

"Форум "Ладога" начинался с небольшого слета для областной молодежи и за время своего существования вырос в крупнейшее молодежное событие, в котором принимают участие 1000 ребят из 50 регионов России. Он стал площадкой, объединяющей молодежь, которая не привыкла чего-то ждать и надеяться на кого-то другого, а готова действовать уже сейчас. Уверен, у форума большое будущее, поэтому "Ладога" — вперед!" — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, приветствуя участников форума.

Почетные гости крупнейшего молодежного события Северо-Запада приняли участие в экскурсии по территории форума, познакомились с "Профессиями будущего" проекта "Займись делом", посетили историческую выставку "Семь эпох", а также побывали на площадке "волонтеров-медиков".

"Ладога-2017" собрала около тысячи участников, молодежь из 50 регионов России, а также молодых соотечественников из-за рубежа. В этом году форум посвящен проведению в России года экологии и проведению Года истории в Ленинградской области. Образовательная программа включает работу нескольких тематических смен: федеральная смена "Молодежное самоуправление" для представителей всех регионов Российской Федерации, окружная смена "Добровольчество" примет представителей регионов СЗФО. Для молодых профессионалов из Ленинградской области работают региональные смены "Сельская молодежь", "Молодые учителя", "Молздрав", "Молодые работники культуры", "Информпоток", "Соцзащита". Смена "Соотечественники" соберет молодых россиян, проживающих за рубежом.

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