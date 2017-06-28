"Ленфильм" намерен создать представительство в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 28 июн — РИА Новости. Киностудия "Ленфильм" заключила соглашение с правительством Калининградской области, в рамках которого планирует открыть в самом западном регионе свое представительство, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

Соглашение о намерениях подписали врио губернатора Антон Алиханов и генеральный директор ОАО "Киностудия "Ленфильм" Эдуард Пичугин в среду по итогам встречи в Санкт-Петербурге.

"Калининградская область обладает ценным для кинематографа историко-культурным колоритом, атмосферой прибалтийской территории. Но главное, в регионе действует многоуровневая эффективная инфраструктура поддержки бизнеса, запущена система рибейтов; кинематограф получает приоритетное внимание со стороны властей региона. Это хорошая площадка для старта взаимовыгодного сотрудничества", — сказал Пичугин.

В рамках соглашения стороны рассматривают уникальный формат взаимодействия – создание калининградского представительства "Ленфильма". Киностудия планирует организовать в регионе собственную современную кинопроизводственную базу, способную обслуживать кино- и телепроекты любой сложности. В соглашение также включен пункт об организации показа фильмов в кинотеатрах Калининградской области.

"Это легендарный бренд в российском кинематографе, знак качества настоящего, хорошего кино. С приходом "Ленфильма" в регион мы делаем большой шаг вперёд на пути развития собственной киноиндустрии — современной креативной отрасли, способной генерировать новые рабочие места, смежные бизнесы, продвигать туристическую привлекательность Янтарного края", — добавил Алиханов.

В 2016 году Калининградская область вошла в число пилотных регионов России, на территории которых внедряется механизм рибейтов. Теперь кинопроизводители могут вернуть часть затрат, если выберут для съемки своих фильмов территорию области. Около 20% этих выплат обеспечивает бюджет региона. В 2017 году на эти цели предусмотрено 20 миллионов рублей.

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