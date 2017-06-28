Власти обещают закрыть мусорный полигон в Люберцах к 2020 году

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Мусорный полигон "Торбеево" в Люберцах планируется закрыть к 2020 году, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

"К 2020 году полигон твердых бытовых отходов "Торбеево" в Люберцах планируется закрыть. К этому времени его проектная мощность закончится", — говорится в сообщении.

"Ни одного транспортного средства с балашихинской свалки "Кучино" не перераспределено к нам в Люберцы", — отметил глава округа Владимир Ружицкий, которого цитирует пресс-служба.

Власти Подмосковья во исполнение поручения президента России Владимира Путина приняли решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона "Кучино" в Балашихе.

В ходе прямой линии 15 июня к президенту обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с этим мусорным полигоном. Свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время.