Клименко: Telegram в конечном итоге придется сотрудничать с госорганами

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Мессенджеру Telegram, которому удалось избежать блокировки в РФ, в конечном итоге придется сотрудничать с госорганами, потому что ни одно государство не потерпит на своей территории анонимных ресурсов, считает советник президента РФ по интернету Герман Клименко.

Роскомнадзор на прошлой неделе потребовал от Telegram предоставить ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации, иначе мессенджер будет заблокирован в РФ. В среду создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что если речь идет о предоставлении исключительно регистрационных данных Telegram, то он согласен на включение мессенджера в реестр, однако он не будет выполнять требования "закона Яровой".

Позднее глава ведомства Александр Жаров сообщил, что Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации, мессенджер был внесен в реестр.

По мнению Клименко, в будущем Telegram все же придется сотрудничать с госорганами стран, где работает мессенджер.

"Борьба между анонимностью и приватностью никуда не делась. Моя работа советником началась, по-моему, со скандала, когда меня кто-то спросил, как я вижу будущее Telegram, я сказал, что рано или поздно Дуров будет сотрудничать с государствами, либо он как ресурс умрет, потому что это неизбежный путь – не сейчас, так потом, но ни одно государство в мире в конечном итоге не потерпит на своей территории анонимных — именно анонимных, а не приватных — источников. Это неизбежно, поэтому это никуда не денется", — сказал Клименко РИА Новости.

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Он отметил, что внесение в реестр не обязывает ресурс передавать госорганам какие-то данные пользователей. "Не очень понятно, зачем была раздута эта история. Внесение в этот реестр не обязывает компанию сотрудничать и что-то выдавать, это было известно с самого начала. Как я понимаю, для Дурова являлось принципиально важным, чтобы он вообще ничего не делал, чтобы он не был к этому причастен, чтобы он ни жестом, ни словом не был обличен в сотрудничестве. Что он и проделал", — сказал советник президента.

При этом Клименко считает противоречивыми действия команды мессенджера: с одной стороны, он (Дуров — ред.) отказывался от внесения в реестр, но при этом сотрудничает с властями в части удаления каналов с противоправной информацией (терроризм, экстремизм и т.д.).