Москалькова призвала ввести предельный срок содержания под стражей до суда

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что необходимо установить предельный срок содержания под стражей перед судом, технические возможности это позволяют.

"Нам нужно установить предельный срок содержания под стражей перед судом. Сегодня технические возможности это позволяют. Например, можно выпускать обвиняемого и использовать электронные браслеты, либо, как вариант, прибегать к залогам и поручительству", — сказала Москалькова на заседании либеральной платформы "Единой России".