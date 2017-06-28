Сайт "Башнефти" стал доступен после хакерской атаки

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сайт "Башнефти", который во вторник наряду с сайтом "Роснефти" стал недоступен после хакерской атаки, заработал в среду.

Сайт "Роснефти" заработал еще во вторник.

Как сообщала 27 июня "Роснефть", на серверы компании во вторник была осуществлена мощная хакерская атака, в связи с чем компания обратилась в правоохранительные органы. Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах, включая Россию.

Как сообщал РИА Новости пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, вирус не повлиял на производственную деятельность "Роснефти" и "Башнефти" благодаря оперативному переходу на резервную систему управления.