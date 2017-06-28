ТАМБОВ, 28 июн — РИА Новости. Губернатор Тамбовской области Александр Никитин вошел в ТОП-50 медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ, составленного компанией "Медиалогия" за май 2017 года, сообщил РИА новости представитель обладминистрации.

"В рейтинге среди глав регионов в сфере ЖКХ Никитин занял 39-ую строчку с индексом 802,5. Глава региона уделяет особое внимание решению проблем сферы ЖКХ. На контроле Никитин держит реализацию программ благоустройства. В этом году в регионе стартовал масштабный проект "Формирование комфортной городской среды", а также программа "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)", — сказал собеседник агентства.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 41 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. В первую тройку российских губернаторов-лидеров рейтинга за май вошли мэр Москвы Сергей Собянин (38561,3), губернатор Московской области Андрей Воробьев (8230,1) и глава Свердловской области Евгений Куйвашев (4383,2).

Глава Тамбовской области рекомендовал привлекать к реализации программ в сфере ЖКХ как можно больше жителей. "Качество городской среды определяет условия жизни и работы тамбовчан. Проект этот очень серьезный и значимый для нас, предполагающий детальное межведомственное взаимодействие, использование народной инициативы, которую следует не загасить, а и далее поощрять. Надо работать не покладая рук", — сказал Никитин.

В пресс-службе обладминистрации отметили, что на сегодняшний день в регионе продолжается работа по модернизации системы теплоснабжения областного центра. Новый отопительный сезон должен пройти без сбоев. Ход всех работ находится на контроле областной администрации и лично главы региона.

Кроме того, Минстрой России назвал Тамбовскую область в числе передовых в плане качества нового жилья, которое предоставляется переселенцам из аварийного жилищного фонда. Претензий по качеству строительства жилья в регионе не было.

Еще в федеральном ведомстве высоко оценили эффективность областной Госжилинспекции, которая заняла в соответствующем рейтинге Минстроя 8 строчку из 85 возможных. "Качество любой власти определяется реакцией на допущенные ошибки. Региональная власть, контролирующие и правоохранительные органы в полной мере должны понимать, что их внимание к проблемам, которые имеют место в жилищно-коммунальной сфере, должно быть постоянным. Мы должны исключить в своей работе межведомственное непонимание, максимально использовать общественные институты контроля, научиться слушать и квалифицированно отвечать на обращения граждан", — резюмировал глава Тамбовской области.

Другие новости региона читайте здесь