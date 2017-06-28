Сенатор просит уточнить понятие sim-карта в проекте о контроле их продажи

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова внесла поправки к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи", направленного на пресечение распространения анонимных сим-карт, сообщила в среду пресс-служба Совфеда.

Как пояснила сенатор, в поправках уточняется понятие идентификационного модуля (сим-карты).

"С его помощью будет осуществляться, в частности, идентификация всех физических лиц – сотрудников компаний, которые фактически пользуются услугами связи по договору, заключенному юридическим лицом с оператором связи", — сказала она.

Бокова пояснила, что поправки предусматривают обязанность операторов перепроверять данные об абонентах, предоставленных дилерами, через портал государственных услуг и другие государственные информационные системы. "Услуги связи должны оказываться только по завершении такой проверки. Кроме того, законопроектом закрепляется обязанность операторов приостановить оказание услуг связи, если данные о конечных пользователях окажутся недостоверными", — сообщила сенатор.

По её словам, поправки подготовлены совместно с представителями правоохранительных органов, Минсвязи, Роскомнадзора и самих компаний-операторов связи.

В комплексе с предложенными ранее сенаторами поправками в КоАП РФ об ужесточении административной ответственности за распространение анонимных сим-карт законопроект позволит пресечь их продажу в местах массового скопления людей, полагает Бокова. В целом принятие закона позволит исключить случаи использования анонимных сим-карт для осуществления противоправной деятельности, в том числе террористической направленности, подчеркнула она.

Бокова напомнила, что законопроект прошёл первое чтение в Госдуме и должен быть рассмотрен во втором чтении, как ожидается, в начале июля.