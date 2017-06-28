Матвиенко попросила Совфед потерпеть ремонт в центре Москвы

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко попросила сенаторов потерпеть пару месяцев стройки в Москве и увидеть "потрясающий результат".

"Давайте потерпим два-три месяца, зато какой потрясающий результат мы уже видим", — обратилась Матвиенко к сенаторам после выступления сенатора от Приморья Светланы Горячевой.

На заседании Совфеда Горячева заявила, что возмущена "развороченным" в ходе реконструкции центром города, ее поддержали некоторые коллеги.

"Разворотили полцентра, создали пробки и недовольство и водителей, и пешеходов. Чего вы добиваетесь?" — сказала она, обращаясь к заместителю мэра Москвы Марату Хуснуллину, который присутствовал на заседании.

В столице реализуется масштабный проект благоустройства "Моя улица", первоначально подразумевавший фактическую реконструкцию почти всех московских улиц (около 3,5 тысячи). В 2015 году было благоустроено 47 улиц, в 2016 году — 59. В программу благоустройства 2017 года вошли более 80 городских территорий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы планируют закончить основные работы по программе "Моя улица" в июле-августе. По его словам, речь идет, в том числе, об Арбате, Тверской, Кремлевском кольце, набережных, Китай-городе, Новой и Старой площадях, Садовом кольце. Мэр отметил, что дальше город будет заниматься только локальными работами, которые серьезно на движение автотранспорта не повлияют.