IT-компании готовы представить разработки госмессенджера для России

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Компании–разработчики программного обеспечения для госмессенджеров готовы представить свои проекты для коммерческого использования, ряд из них уже проходит тестирование в компаниях и субъектах России, рассказали РИА Новости в компаниях, работающих над прототипами таких мессенджеров.

Институт развития интернета (ИРИ) до конца июня планирует завершить тестирование прототипов госмессенджера, около десяти из которых будут рекомендованы к внедрению в госорганах.

Институт уже предварительно определил пятерку лидеров пилотного проекта по внедрению мессенджеров в госструктурах. В ней оказались "Сибрус" (ООО "Киберника"), Dialog (ООО "Диалог"), Bellchat (ФГУП "ГлавНИВЦ" Управления делами президента РФ), Flodium (ООО "Оммджи технолоджи") и "Кубик" (ООО "Платформа Кубик"). Всего, по его словам, будет выбрано около десяти сервисов.

Зрелые разработки

Компания "Сибрус" сообщила РИА Новости, что представители госсектора активно принимают участие в тестировании продукта. "Например, это департамент информационных технологий ХМАО, чиновники Удмуртии, сотрудники Русского музея, ФГБУ НИИ "Восход", которые являются мультисервисными партнерами государства в области ИТ-решений для органов власти, внедрения и развития новых форматов эффективного взаимодействия между государством и обществом", — отметили в компании.

"На данный момент система отлажена. "Сибрус" — это зрелое решение, которое вышло на рынок и полностью готово к коммерческому использованию", — добавил собеседник агентства.

Созданное ФГУП "ГлавНИВЦ" Управления делами президента России ПО Bellсhat, которое также вошло в пятерку, проходит тестовую эксплуатацию в более чем 20 субъектах страны, например, в правительстве Ростовской области.

"На текущий момент уже можно говорить о готовности к использованию. Конечно, с учетом ограничений к передаваемой в системе информации. Официальное приложение специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" под названием "Москва-Путину" — это продукт, также разработанный нашими специалистами, который поддерживает видео звонки и видеообращения. Приложением воспользовались тысячи людей, поэтому можно с уверенностью сказать, что Bellсhat также готов к массовому использованию", — подчеркнули в компании.

Разработчик Dialog также ведет пилотные проекты в ряде регионов РФ (Администрация Югры, Ханты-Мансийский Автономный округ, Кировская область, Республика Тыва и некоторые другие), а также в РЖД. "Мы развиваем партнерские отношения с крупными системными интеграторами в России и Дубае, телеком-операторами в России и Азии. Также разрабатываем совместный VoIP продукт с европейским производителем", — сообщил разработчик.

Общее число пользователей уже исчисляется десятками тысяч. "Несмотря на то, что официально компании Dialog чуть более года, технология разрабатывается уже четвертый год, она зрелая. В мире работает несколько продуктов, построенных на базе технической платформы Dialog. Для массового использования в государственных ведомствах требуется ряд доработок, которые сейчас формируются в виде ТЗ для участников конкурса ИРИ", — уточнили в компании.

Telegram для компаний

Роскомнадзор в минувшую пятницу призвал команду Telegram и лично основателя мессенджера Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Глава ведомства Александр Жаров указал, что времени для выполнения требований остается немного, и в случае дальнейшего игнорирования мессенджер будет заблокирован на территории России. По словам Жарова, Дуров "нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram".

Отвечая на вопрос, сможет ли мессенджер "Сибрус" принять пользователей Telegram в случае его блокировки, в компании пояснили: "Telegram – это бесплатное решение для массового рынка. "Сибрус" — это "Telegram" в каждой компании, с более широким набором инструментов и повышенным уровнем безопасности".

"Повторим, что "Сибрус" это не сервис, а ПО, которое устанавливается на сервера заказчика или data-центр. Со стороны "Сибрус" каких-либо ограничений нет — все зависит от потребностей и возможностей инфраструктуры клиента, установившего наше ПО", — добавили разработчики, пояснив, что граждане тоже могут покупать "Сибрус" для собственных нужд, так, например, члены семьи, друзья или клуб по интересам могут развернуть свой собственный сервер "Сибрус" лично для себя.

В Dialog рассказали, что уже неоднократно с помощью зарубежных партнеров тестировали нагрузки на миллионных аудиториях, по результатам тестирования дорабатывали платформу и готовили ее к еще большим нагрузкам. "Сейчас с уверенностью можно сказать, что Dialog выдержит прирост в размере, превышающем в несколько раз аудиторию Telegram в России", — сообщили в компании.

Однако Dialog – это не облачный сервис, а коробочный продукт для установки на сервера компании и техническая платформа для создания заказчиками-разработчиками своих месседжинговых сервисов, поэтому в данном случае корректней сказать, что на место Telegram в России придет не Dialog сам по себе. "Но не исключено, что мы в партнерстве с крупными компаниями запустим массовый сервис", — подчеркнули разработчики.

В то же время Bellсhat и "Оммджи" заявили, что не планируют становиться аналогом Telegram.

"Наше программное обеспечение может обеспечить одновременную работу большого числа пользователей. Но мы не планируем этого делать на своем ресурсе", — заявили в Bellchat.

"Особенностью OMMG технологии является использование на неограниченном количестве устройств. Но это гибкий параметр и позволяет точно настраивать любые правила использования сервисом. Мы не видим никакой связи с нами и Telegram. Telegram бесплатный публичный сервис, а мы — закрытый и платный", — пояснили в "Оммджи".

Шифрование и защита



Все опрошенные разработчики обратили особое внимание на вопрос обеспечения безопасности в создаваемом программном обеспечении.

"Помимо стойкого шифрования и обеспечения безопасности информации при передаче по сети, хранении на устройствах, а также на самом сервере, у корпоративного мессенджера есть так называемые экстренные механизмы защиты, которые позволяют дистанционно закрывать подключения, блокировать пользователей и удалять данные с устройств для моментальной защиты", — рассказали в "Сибрус".

Dialog также назвал безопасность одним из ключевых приоритетов. "Мы не отправляем приватные данные в открытом виде через сервера, контролируемые третьей стороной, например, push-уведомления всегда шифруются ключом пользователя так, что облачным push-сервисам остаются недоступны не только текст сообщения, но и так называемая метаинформация (например, имя звонящего и время звонка)", — пояснили в компании.

"Имеется возможность работы без push-уведомлений в условиях закрытого контура: коммуникационный протокол диалога предполагает доставку данных напрямую от клиента к серверу и обратно, гарантируя при этом надежную доставку в обе стороны с минимальной задержкой", — добавили в Dialog.

Bellchat отмечает, что гарантировать защищенность не может ни один ресурс. "Мы реализовали свои меры безопасности и умеем поддерживать средства защиты информации. Кроме того, Bellchat дополнительно поддерживает шифрование сообщений при помощи пароля, генерируемого самим пользователем. Безопасность и защищенность в комплексе будет обеспечивать оператор", — заявил разработчик.

Комментарий еще одного участника проекта ИРИ – компании "Кубик" (ООО "Платформа Кубик") РИА Новости получить не удалось.