Молодежный форум "Таврида" пройдет в Крыму с 3 июля по 31 августа

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Всероссийский молодёжный образовательный форум "Таврида" пройдет в Крыму с 3 июля по 31 августа и соберёт более 3 тысяч участников, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

"3 июля в Крыму будет дан старт Всероссийскому молодежному образовательному форуму "Таврида" — 2017. На полуостров Крым уже в третий раз приедут лучшие представители творческой молодежи из всех регионов России. В этом году форум будет разделен на 8 тематических смен и объединит более 3000 молодых людей из всех регионов страны. Главный творческий форум страны завершится 31 августа ", — сообщили в пресс-службе.

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