В Совфеде рассказали, кого коснутся требования к работе иноСМИ

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Требования к работе иностранных СМИ будут распространяться на всех, кто вещает на территории России, и из-за рубежа, и кто зарегистрирован в РФ, заявил в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"В частности, мы должны обязать подобные СМИ раскрывать свои источники финансирования по запросу Минюста, речь идет, конечно, не только и не столько о "Голосе Америки"… хватает и других, мы знаем, что как грибы после дождя такие средства массовой информации появляются вдоль наших границ, особенно западных границ", — сказал Климов журналистам.

Ранее Климов заявил, что комиссия Совфеда по защите госсуверенитета предлагает уполномочить Роскомнадзор блокировать работу иностранных СМИ, вещающих на территории России, при несоблюдении законодательства РФ.

По его словам, парламентарии совместно с Минюстом РФ намерены обсудить создание законодательной базы, которая позволит регулировать русскоязычные СМИ, имеющие аудиторию на территории России, даже если они зарегистрированы за рубежом.