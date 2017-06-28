Совфед разрешил ФСО ограничивать доступ к информации об объектах госохраны

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, расширяющий полномочия ФСО, в частности, предоставляющий ее сотрудникам право обеспечивать защиту персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей.

Как отмечалось при прохождении закона в Госдуме, документ никак не ограничит доступ к информации об имуществе объектов государственной охраны, закрытыми будут только сведения об их месте проживания и месте пребывания.

Также закон вводит нормы о ненормированном рабочем дне и обязательном прохождении дактилоскопии сотрудниками ФСО, а также о наделении их правом ограничивать движение на трассах проезда объектов госохраны и использовать безвозмездно аэропорты, вертодромы и речные порты независимо от их форм собственности.

Также ФСО наделяется правом определять перечень вещей и грузов, запрещенных к проносу и провозу на охраняемые объекты.

Кроме того, закон запрещает сотрудникам ФСО размещать в СМИ и в интернете информацию о себе, в том числе фото- и видеоматериалы, других сотрудниках органов государственной охраны, позволяющую раскрыть их принадлежность к таким органам, о своей служебной деятельности.

Военнослужащие и гражданский персонал органов госохраны, имеющие имущество за границей, обязаны в определенный срок принять меры по его отчуждению.