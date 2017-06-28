В закон о реновации могут внести коррективы, заявила Матвиенко

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В закон о реновации жилья в Москве, который был одобрен в среду Советом Федерации, могут быть внесены коррективы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Если возникнут какие-то вопросы, и мы, и власти Москвы всегда смогут внести изменения в него", — сказала она на заседании палаты.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым прошло голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не попали. По данным мэрии, жители 4079 домов (90% предварительного списка) высказались за включение в программу реновации в ходе завершившегося голосования на портале "Активный гражданин" и в центрах госуслуг.

Закон уточняет, что в программу реновации войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Также в этот список могут быть включены "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома".