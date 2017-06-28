В Адыгее выпускники позже получили аттестаты из-за скандала с медалью

КРАСНОДАР, 28 июн — РИА Новости. Выпускники Тахтамукайской школы №1 в Адыгее получили документы о среднем общем образовании на несколько дней позже из-за проверки, организованной после скандала вокруг "незаслуженной" медали дочери бывшей чиновницы, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Выпускники Тахтамукайской школы №1 получили документы о среднем общем образовании позже учащихся других школ республики. Отсрочка была связана с ведомственной проверкой, которую минобрнауки Адыгеи проводило по поручению врио главы Адыгеи Мурата Кумпилова… Задержка с получением аттестатов составила всего несколько дней и не повлияла на поступление выпускников школы в вузы", – говорится в сообщении.

На торжественном вечере, который прошел 21 июня в Тахтамукайском районе республики, одна из награжденных выпускниц заявила, что ее одноклассница — дочь чиновника в районной системе образования — незаслуженно получила медаль "За особые успехи в учении". Специальная комиссия минобрнауки республики организовала проверку, результаты которой стали известны 23 июня.

Как сообщили республиканские власти, было установлено, что руководитель управления образования Тахтамукайского района нарушила федеральный закон "О противодействии коррупции", поскольку не сообщила о конфликте интересов в ходе проведения ЕГЭ. Чиновница не имела права находиться в качестве организатора ЕГЭ вне аудитории на том же пункте проведения единого госэкзамена, где сдавала испытания ее дочь. Чиновница уволена приказом главы Тахтамукайского района. СК по Адыгее проверяет сообщение о получении "незаслуженной" медали.