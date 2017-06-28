Правительство обязало сертифицировать отопительные приборы и теплоизоляцию

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Кабинет министров утвердил постановление об обязательной сертификации радиаторов отопления и отопительных конвекторов, а также декларировании соответствия теплоизоляционных материалов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Значительная доля реализуемых в России импортных теплоизоляционных материалов, радиаторов отопления и отопительных конвекторов не соответствуют обязательным требованиям безопасности и создают риски здоровью человека. Иностранные производители такой продукции получают необоснованные конкурентные преимущества перед российскими за счет снижения себестоимости производства в ущерб показателям качества и безопасности, отмечается в релизе.
Постановление вступает в силу в отношении отопительных приборов через 12 месяцев после его публикации, в отношении теплоизоляционных материалов — через 18 месяцев.