Правительство обязало сертифицировать отопительные приборы и теплоизоляцию

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Кабинет министров утвердил постановление об обязательной сертификации радиаторов отопления и отопительных конвекторов, а также декларировании соответствия теплоизоляционных материалов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Предполагается, что данное решение будет способствовать снижению доли небезопасной и некачественной продукции на российском рынке.

Значительная доля реализуемых в России импортных теплоизоляционных материалов, радиаторов отопления и отопительных конвекторов не соответствуют обязательным требованиям безопасности и создают риски здоровью человека. Иностранные производители такой продукции получают необоснованные конкурентные преимущества перед российскими за счет снижения себестоимости производства в ущерб показателям качества и безопасности, отмечается в релизе.

Отсутствие процедур обязательного подтверждения соответствия затрудняет отслеживание продукции от конечного потребителя к производителю, а также не позволяет привлекать недобросовестных производителей к ответственности по составам, предусмотренным Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Постановление вступает в силу в отношении отопительных приборов через 12 месяцев после его публикации, в отношении теплоизоляционных материалов — через 18 месяцев.