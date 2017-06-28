В Кремле следят за законопроектом об обращении с животными, заявил Песков

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Законопроект об ответственном обращении с животными могут обсудить на встрече президента РФ Владимира Путина с главой Минприроды РФ Сергеем Донским, если это сочтут необходимым, сообщил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Законопроект об ответственном обращении с животными, который Минприроды ранее внесло в Госдуму, предусматривает административную и, в отдельных случаях, уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Закон будет регулировать общественные отношения, связанные с обращением с домашними, безнадзорными животными, животными цирков, зоопарков, служебными животными.

"Я не могу сказать. Дело в том, что в ходе рабочих встреч, естественно, обсуждаются все актуальные вопросы, и если министр посчитает необходимым, то он это сделает", — сказал Песков.

По его словам, в Кремле следят за этим законопроектом.

Законопроект об ответственном обращении с животными был принят Госдумой в первом чтении еще в 2011 году. Ранее глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева сообщала, что комитет завершил прием поправок к этому проекту закона, теперь он готовится ко второму чтению.