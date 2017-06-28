В Балашихе аннулируют лицензию собственника свалки

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Росприроднадзор инициировал процедуру по исключению мусорного полигона в Балашихе из реестра объектов размещения отходов, а также по аннулированию лицензии у собственника данного объекта, сообщил журналистам руководитель ведомства Артем Сидоров.
"Уже сегодня нами приняты определенные меры, в частности, приняты решения о временном запрете поступления каких-либо отходов на данный объект. В настоящий момент нами инициирована процедура по исключению данного объекта из реестра объектов размещения отходов. Параллельно с этим нами запущена процедура по аннулированию лицензии у собственника данного объекта", — добавил Сидоров.
Президент 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Как сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, во исполнение поручения президента РФ принято решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона "Кучино" в городском округе Балашиха 23 июня.