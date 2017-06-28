В Балашихе аннулируют лицензию собственника свалки

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Росприроднадзор инициировал процедуру по исключению мусорного полигона в Балашихе из реестра объектов размещения отходов, а также по аннулированию лицензии у собственника данного объекта, сообщил журналистам руководитель ведомства Артем Сидоров.

"Для нас принципиально важно разобраться в этой ситуации. Мы получили соответствующее поручение правительства РФ и провели внеплановую комплексную проверку данного объекта. Мы эту проверку завершили. По итогам — выявлен ряд грубейших нарушений природоохранного законодательства, связанных как с обращением отходов, так и с требованиями по охране водных объектов, нарушением охраны почв. Окончательные результаты проведенных нами лабораторных испытаний, маркшейдерских испытаний мы ожидаем ориентировочно 5 июля", — сказал он.

"Уже сегодня нами приняты определенные меры, в частности, приняты решения о временном запрете поступления каких-либо отходов на данный объект. В настоящий момент нами инициирована процедура по исключению данного объекта из реестра объектов размещения отходов. Параллельно с этим нами запущена процедура по аннулированию лицензии у собственника данного объекта", — добавил Сидоров.

В ходе прямой линии 15 июня к Путину обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с огромным мусорным полигоном "Кучино". Эта свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин в ответ заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться этой проблемой.

Президент 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Как сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, во исполнение поручения президента РФ принято решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона "Кучино" в городском округе Балашиха 23 июня.