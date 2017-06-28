Стали известны источники финансирования рекультивации свалки в Балашихе

КРАСНОГОРСК, 28 июн — РИА Новости. Около трети стоимости рекультивации мусорного полигона "Кучино" в Балашихе предусмотрено в бюджете Подмосковья, сказал зампред областного правительства Александр Чупраков.

Ранее пресс-служба правительства Московской области со ссылкой на слова губернатора региона Андрея Воробьева сообщила, что за счет федерального бюджета профинансируют 70% стоимости рекультивации "Кучино".

"Остальные 30% мы уже предусмотрели в своем бюджете, точно так же, как и затраты на проектирование рекультивации этого полигона", — сказал Чупраков.

Как отметил глава Минэкологии региона Александр Коган, рекультивация трех полигонов — Каширского, "Быково" и Электростали — будет происходить по схеме, когда 57% финансируется из федерального бюджета, остальная часть — за счет региона.

В ходе прямой линии 15 июня к Путину обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с огромным мусорным полигоном "Кучино". Эта свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин в ответ заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться этой проблемой.

Президент 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Как сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, во исполнение поручения президента РФ принято решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона "Кучино" в городском округе Балашиха 23 июня.