Аксенов рассказал, когда восстановят Митридатскую лестницу в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Реставрацию частично разрушенной Митридатской лестницы в Керчи планируется ускорить и завершить в 2018 году, необходимые для этой цели 1,1 миллиарда рублей заложены в федерально-целевую программу (ФЦП) развития республики Крым, сообщила глава региона Сергей Аксенов.
"Ориентировочная сметная стоимость проекта восстановления и реставрации объекта, по заключению государственной экспертизы, на сегодняшний день составляет более 1,136 миллиарда рублей. Благодаря поддержке президента и правительства РФ эти средства заложены в план реализации ФЦП", – цитирует Аксенова его пресс-служба.
В 2016 году, отметил глава Крыма, на разработку проектно-сметной документации и выполнение первоочередных противоаварийных и реставрационных работ было выделено 15,6 миллиона рублей. Разработка проектно-сметной документации завершится в текущем году, основные строительные и реставрационные работы начнутся в 2018 году.
Во время посещения Международного детского центра "Артек" 24 июня президент России Владимир Путин попросил главу Крыма ускорить реставрацию Митридатской лестницы и предложил в случае необходимости обращаться за помощью в Москву.
Большая Митридатская лестница в Керчи (древнее название — Пантикапеи) построена в 1833-1840 годах по проекту итальянского зодчего Александра Дигби и изначально вела к дворцу царя Боспорского цраства Митридата, расположенного на горе, получившей его имя. Сейчас на горе установлен обелиск и горит вечный огонь.
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