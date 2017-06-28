ПФР рассказал о вариантах подачи заявлений о переводе пенсионных накоплений

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Пенсионный фонд России (ПФР) на время приостановки приема электронных заявлений о переводе пенсионных накоплений через удостоверяющие центры будет принимать их через клиентскую службу ПФР или МФЦ, через единый портал госуслуг или личный кабинет на сайте фонда, либо по почте, сообщила пресс-служба ПФР.

Ранее сообщалось, что аудиторы Счётной палаты РФ увидели в пилотном проекте Пенсионного фонда России (ПФР) по электронной подаче заявлений о переводе пенсионных накоплений через удостоверяющие центры возможные риски фальсификации заявлений граждан. В фонде сообщили, что отделения ПФР приостановили прием электронных заявлений до получения результатов их проверки соответствующими госорганами.

"В связи с этим Пенсионный фонд напоминает гражданам о вариантах подачи заявления о переводе пенсионных накоплений в УК и НПФ", — говорится в сообщении.

Сообщается, что заявление можно подать как лично, так и через законного представителя в клиентской службе Пенсионного фонда или многофункционального центра. Кроме того, сделать это можно через Единый портал государственных услуг или Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Причем и в том, и в другом случае электронное заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. Также подать заявление можно по почте. В этом случае установление личности гражданина и проверка подлинности его подписи осуществляется нотариусом или в установленном законодательством порядке.

"Важно напомнить, во-первых, если вы выбираете для управления своими пенсионными накоплениями государственную или частную управляющую компанию, то вашим страховщиком по обязательному пенсионному страхованию остается ПФР, то есть после выхода на пенсию выплачивать пенсионные накопления вам будет ПФР. Во-вторых, если вы меняете страховщика, т. е. пенсионный фонд, и делаете это чаще, чем раз в пять лет, ваши средства переводятся с частичной потерей инвестдохода", — отметили в фонде.