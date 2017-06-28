Секретарь ОП назвал "нежными" методы борьбы с незаконными митингами в РФ

Полицейские на Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции. Архивное фото

Полицейские на Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции. Архивное фото

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Российские правоохранители прибегают к "нежным" методам борьбы с несанкционированными акциями по сравнению с методами западных стран, однако это не значит, что нужно перенимать их опыт, заявил в интервью РИА Новости секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

"Надо сказать, что в России довольно нежное отношение к несанкционированным митингам. И вот, скажем, во Франции … полиция делает два предупреждения о том, что это сборище должно разойтись. После второго предупреждения, если сборище не расходится, полиция может действовать сколь угодно жестко: водометами, резиновыми пулями, слезоточивым газом", — сказал он.

Фадеев напомнил, что в России при задержании на несанкционированных митингах "всего-навсего составляют протокол об административном правонарушении", что является "предельно мягким наказанием".

Отвечая на вопрос, нужно ли перенимать в этом аспекте опыт Запада, общественник сказал: "Надо подождать, не надо спешить ужесточать, надо посмотреть, как дальше это будет развиваться".

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