В ОП готовят план действий по развитию народной дипломатии, заявил Фадеев

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. План действий по развитию народной дипломатии с западными странами готовят в Общественной палате России, сообщил в интервью РИА Новости секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

"Общество западных стран гораздо более лояльно по отношению к России, чем политическая сфера, несомненно. И надо этим воспользоваться, надо расширять контакты с теми силами, которые хотят снять напряжение, которые хотят оздоровить международную обстановку. Сейчас готовится план этих действий", — сказал он.

Фадеев уточнил, что речь идет, в частности, о делегациях и других инициативах.

"Надо вспомнить об обмене молодежными делегациями. Это было популярно в 90-е годы. Есть целый ряд инструментов, которые уже сейчас работают и которые уже надо дополнять", — пояснил он.

При этом, по мнению Фадеева, нужно "в первую очередь в этом отношении работать с Западом: США, Германия, Франция".

"Только что избранный президент Франции приглашает президента России на встречу — это хорошие знаки, надо в эту сторону двигаться, надо поддерживать такие позитивные шаги", — заключил он.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости www.ria.ru в 12.00 мск.