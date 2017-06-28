В ОП готовят план действий по развитию народной дипломатии, заявил Фадеев

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. План действий по развитию народной дипломатии с западными странами готовят в Общественной палате России, сообщил в интервью РИА Новости секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.
Фадеев уточнил, что речь идет, в частности, о делегациях и других инициативах.
"Надо вспомнить об обмене молодежными делегациями. Это было популярно в 90-е годы. Есть целый ряд инструментов, которые уже сейчас работают и которые уже надо дополнять", — пояснил он.
При этом, по мнению Фадеева, нужно "в первую очередь в этом отношении работать с Западом: США, Германия, Франция".
"Только что избранный президент Франции приглашает президента России на встречу — это хорошие знаки, надо в эту сторону двигаться, надо поддерживать такие позитивные шаги", — заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости www.ria.ru в 12.00 мск.