Яровая подготовила законопроект по безопасности детей на летнем отдыхе

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая подготовила законопроект, направленный на повышение безопасности детей на летнем отдыхе, согласно ему должен быть утвержден реестр учреждений, обеспечивающих летний отдых детям, а также создан перечень маршрутов для детских групп, сообщила пресс-служба депутата.

"Заместитель председателя ГД Ирина Яровая подготовила законодательные инициативы, направленные на повышение уровня безопасности детей и совершенствование услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей", — рассказали РИА Новости в пресс-службе депутата, уточнив, что законопроект направлен в координационный совет по законотворческой деятельности фракции "Единая Россия".

Вице-спикер, в частности, предлагает сделать обязательным типовой договор, содержащий исчерпывающую информацию об условиях отдыха ребенка. "Заключение договора должно будет стать главным юридическим фактом начала взаимодействия семьи и организации отдыха детей и их оздоровления", — цитирует пресс-служба Яровой пояснительную записку к законопроекту.

Кроме того, согласно законодательной инициативе, регионы должны будут опубликовать реестр региональных организаций, которые обеспечивают детский отдых. "Семья сможет получить информацию о том, кто в регионе на законных основаниях занимается летним отдыхом детей, оставить обращение с обеспокоенностью и дать сигнал о том, что требует особого контроля в текущем режиме. Это одна из форм общественного контроля, не требующая затрат, так как может быть включена в региональную электронную программу правительств", — приводятся в сообщении слова Яровой.

Вице-спикер ГД также предложила утвердить и опубликовать список рекомендуемых туристских маршрутов для организованных групп детей. "Детский отдых должен быть, в первую очередь, безопасным и интересным для самих детей, а для родителей не должно оставаться ни одного "слепого пятна" в том, кто и как его организовывает", — сказала Яровая.

По данным Минобрнауки, летом 2017 года планируется отдых и оздоровление более 5 миллионов детей в более чем 44 тысячах организаций отдыха и оздоровления. В середине июня Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, уточняющий порядок подготовки к открытию детских оздоровительных организаций в части соблюдения ими санитарно-эпидемиологических и гигиенических правил.