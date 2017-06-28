В Кузбассе пристав сменила форму на розовую майку, чтобы найти должницу

КЕМЕРОВО, 28 июн — РИА Новости. Сотрудница управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в кузбасском городе Мариинске пошла на хитрость – сменила униформу на розовую майку и каблуки – чтобы встретиться с безрезультатно разыскиваемой женщиной, которая является должницей по алиментам, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
"После многочисленных попыток найти разыскиваемую судебный пристав-исполнитель подошла к вопросу иначе. Она переоделась в гражданскую одежду: надела розовую майку, очки и обувь на каблуках, подошла к дому, где предположительно живет должница и обратилась к ее гражданскому супругу с просьбой позвать "приятельницу", чтобы якобы вернуть долг, который заняла у нее накануне. Мужчина тут же ответил, что сейчас пригласит сожительницу", — рассказали в ведомстве.
Как отметили в управлении, должница удивилась, когда вместо подруги увидела пристава-исполнителя, а за углом дома стоял автомобиль УФССП.
За воспрепятствование деятельности должностного лица женщине выписали штраф в 1 тысячу рублей, также она будет привлечена к административной ответственности за неуплату алиментов.