В Кузбассе пристав сменила форму на розовую майку, чтобы найти должницу

КЕМЕРОВО, 28 июн — РИА Новости. Сотрудница управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в кузбасском городе Мариинске пошла на хитрость – сменила униформу на розовую майку и каблуки – чтобы встретиться с безрезультатно разыскиваемой женщиной, которая является должницей по алиментам, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным службы, жительница Мариинска не выплачивала алименты своим детям более пяти лет. За это время сумма долга превысила 400 тысяч рублей. Как выяснили приставы, должница уже давно вышла замуж второй раз и о детях, которые остались с прежним супругом, забыла. Сотрудники управления неоднократно приезжали в дом, где живет разыскиваемая, но ее гражданский муж уверял, что на самом деле информация неверная, и об алиментщице он не слышал, а позже вообще перестал открывать дверь.

"После многочисленных попыток найти разыскиваемую судебный пристав-исполнитель подошла к вопросу иначе. Она переоделась в гражданскую одежду: надела розовую майку, очки и обувь на каблуках, подошла к дому, где предположительно живет должница и обратилась к ее гражданскому супругу с просьбой позвать "приятельницу", чтобы якобы вернуть долг, который заняла у нее накануне. Мужчина тут же ответил, что сейчас пригласит сожительницу", — рассказали в ведомстве.

Как отметили в управлении, должница удивилась, когда вместо подруги увидела пристава-исполнителя, а за углом дома стоял автомобиль УФССП.

За воспрепятствование деятельности должностного лица женщине выписали штраф в 1 тысячу рублей, также она будет привлечена к административной ответственности за неуплату алиментов.