Правительство утвердило концепцию демографической политики Дальнего Востока

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Правительство России утвердило концепцию демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года, сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте кабинета министров в среду.

"Утвердить прилагаемую Концепцию демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года… Минвостокразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, разработать в трехмесячный срок план мероприятий ("дорожную карту") по реализации концепции и внести его в установленном порядке в правительство Российской Федерации," — говорится в тексте распоряжения.

Согласно справке к документу, концепция предусматривает рост населения до 6,5 миллионов человек за счёт естественного и миграционного прироста, увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 74,2 года и создание условий для дальнейшего увеличения численности населения до 7 миллионов человек.

Концепцию планируется реализовывать в два этапа. На первом (2017-2020) планируется осуществлять меры, направленные на улучшение демографической ситуации и стабилизацию численности населения Дальнего Востока, на втором (2021–2025) — действия по обеспечению естественного и миграционного прироста населения региона.