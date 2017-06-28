В Архангельске состоялся съезд Союза городов воинской славы

АРХАНГЕЛЬСК, 28 июн — РИА Новости. Седьмой съезд Союза городов воинской славы впервые прошел в Архангельске с 25 по 27 июня, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

"Согласно трёхдневной программе съезда, в столице Поморья были проведены заседания и конференции по вопросам патриотического воспитания молодёжи, экскурсии, участие в мероприятиях Дня города. Также в Архангельских Гостиных дворах состоялся торжественный приём для глав городов воинской славы", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, с инициативой о проведении съезда союза выступил губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Архангельска Игорь Годзиш. Это решение было поддержано на VI съезде союза в апреле 2016 года. Проведение этого мероприятия приурочено к 75-летию со дня образования Соловецкой школы юнг и 80-летию Архангельской области.

"В городе проводится огромная работа по патриотическому воспитанию, главная цель которой — привить подрастающему поколению любовь к своей земле, к своей Отчизне, сохранить историческую память", — цитирует пресс-служба слова Годзиша.

Кроме того, в рамках съезда союза в САФУ имени М.В. Ломоносова прошла научно-практическая конференция "Патриотическое воспитание, историческая память и вызовы современности". Она организована при поддержке Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства по делам молодёжи, Российского военно-исторического общества, правительства Архангельской области и администрации МО "Город Архангельск". На конференции участники рассмотрели теорию и практику реализации программ и проектов патриотического воспитания, роль и значение исторического знания в патриотическом воспитании. Планируется, что по итогам работы выйдет публикация сборника материалов.

"С момента основания Архангельск являлся северным форпостом России. За 433 года своей истории столица Поморья не раз успешно отражала вражеские набеги. Трудно переоценить роль Архангельска в Великой Отечественной войне. Город отражал атаки с воздуха, соловецкие юнги пополняли экипажи кораблей нашего флота. И сегодня Архангельск гордо носит звание города воинской славы, стоя на страже Отчизны и верно служа Родине", — резюмировал Орлов.

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