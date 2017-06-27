В Telegram пообещали создать способ обойти возможную блокировку в России

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Команда Telegram работает над простым методом обхода возможной блокировки мессенджера в России, об этом компания уведомила пользователей во вторник вечером в своем канале.

"Сейчас команда Telegram активно работает над простым методом обхода возможной блокировки Telegram в России. Обещаем, что это будет делаться в два клика, а справиться сможет абсолютно любой из вас", — говорится в сообщении Telegram.

Администрация Telegram обещает в ближайшие дни подробнее рассказать, как это будет работать.

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В минувшую пятницу глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал команду Telegram и лично основателя мессенджера Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Жаров указал, что в случае дальнейшего игнорирования мессенджер будет заблокирован на территории России. По словам Жарова, Дуров "нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и игнорирует безопасность простых пользователей Telegram".

32-летний бизнесмен в свою очередь заявляет, что блокировка этого нейтрального к РФ сервиса не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — Whatsapp или Facebook Messenger — контролируются США. Более того, Дуров считает, что мессенджер не может быть "небезопасным" только для потенциальных преступников — шифрование этих сервисов либо одинаково защищает всех пользователей, либо всех их ставит под удар. По данным Telegram, всего у мессенджера 6,5-7 миллионов активных пользователей в РФ, что составляет примерно 8% от всей аудитории мессенджера.