В Telegram пообещали создать способ обойти возможную блокировку в России

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Команда Telegram работает над простым методом обхода возможной блокировки мессенджера в России, об этом компания уведомила пользователей во вторник вечером в своем канале.
"Сейчас команда Telegram активно работает над простым методом обхода возможной блокировки Telegram в России. Обещаем, что это будет делаться в два клика, а справиться сможет абсолютно любой из вас", — говорится в сообщении Telegram.
Администрация Telegram обещает в ближайшие дни подробнее рассказать, как это будет работать.
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42.8%Не пользовался и не планирую
26.8%А что это?
32-летний бизнесмен в свою очередь заявляет, что блокировка этого нейтрального к РФ сервиса не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — Whatsapp или Facebook Messenger — контролируются США. Более того, Дуров считает, что мессенджер не может быть "небезопасным" только для потенциальных преступников — шифрование этих сервисов либо одинаково защищает всех пользователей, либо всех их ставит под удар. По данным Telegram, всего у мессенджера 6,5-7 миллионов активных пользователей в РФ, что составляет примерно 8% от всей аудитории мессенджера.