Звание "почетного гражданина" получили два жителя Владимирской области

ВЛАДИМИР, 27 июн — РИА Новости. Врач и общественный деятель Владимирской области пополнили книгу почетных граждан региона, в которой сейчас числятся 19 человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального заксобрания.

Он напомнил, что звание "Почетный гражданин Владимирской области" присваивается за особые заслуги в области развития производства, науки и техники, народного образования, социального обеспечения, искусства, культуры, спорта, обслуживания населения, в других областях трудовой деятельности и высокое профессиональное мастерство, а также за активное участие в общественной жизни области.

"Звание почетного гражданина получил председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов "Свет" Любовь Кац и врач- неонатолог, профессор Альберт Антонов. Решение о присуждении им этого высокого звания было принято единогласно депутатами Владимирского заксобрания", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Кац удостоена звания за активную деятельность по защите прав, интересов детей-инвалидов и их семей, а также за большой личный вклад в улучшение условий жизни лиц с ограниченными возможностями. Антонов известен в области как основоположник эффективных методов реанимации и интенсивной терапии недоношенных детей. Его разработки смогли спасти десятки детских жизней.

Кроме того, на заседании областного парламента был затронут вопрос о семьях-юбилярах, проживших в браке 50, 60 и 70 лет. Из областного бюджета им полагаются выплаты, где сумма равна юбилейной дате — то есть 50, 60 и 70 тысяч рублей. По итогам заседания депутаты решили продлить действие этого закона на бессрочный период. Юбилеи в этом году отмечают 1719 семей Владимирской области.