Лев Додин предложил собрать 2,3 млн рублей на залог для Малобродского

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Художественный руководитель — директор Малого драматического театра — Театра Европы Лев Додин предложил театральным деятелям собрать средства для внесения залога для изменения меры пресечения в отношении арестованного экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал Малобродского по делу о мошенничестве в составе организованной группы, ему грозит до 10 лет заключения.

"Предлагаю всем главным режиссерам, художникам, актерам российских театров как можно скорее собрать 2,3 миллиона рублей, в нецелевом расходовании которых, как я понимаю, подозревается А.А. Малобродский, и предложить суду в качестве залога эту сумму, чтобы А.А. Малобродскому была определена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Таким образом, что бы и когда бы не было доказано, в любом случае нашему государству эти деньги будут возвращены", — говорится в обращении Додина, размещенном на странице в поддержку Малобродского в Facebook.

По мнению Додина, список жертвователей можно сделать открытым, а суммы пожертвований сохранить анонимными.

Худрук МДТ считает сбор средств для внесения залога "актом цеховой и человеческой солидарности". Он отмечает, что Малобродский имеет статус подозреваемого, а "держать в заключении подозреваемого в экономическом должностном нарушении бесчеловечно".

Ранее члены правления Гильдии театральных менеджеров России заявили, что считают заключение под стражу Малобродского необоснованной мерой и просят принять определение об отмене этого решения.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в некоммерческой организации "Седьмая студия", основанной Серебренниковым. Подозреваемыми по делу, помимо Малобродского, проходят бухгалтер Нина Масляева и экс-гендиректор компании Юрий Итин.