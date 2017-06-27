Комиссия СФ предлагает проводить суверенную экспертизу всех законопроектов

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ предлагает проводить суверенную экспертизу всех законопроектов, которые рассматривает парламент.

"Мы предлагаем проводить суверенную экспертизу всех нормативных актов, которые рассматривает парламент. Как это будет сделано, это надо обсуждать с нашими специалистами",- сказал глава комиссии Андрей Климов журналистам во вторник.

Он пояснил, что когда законопроект попадает в парламент, то одна из обязательных проверок — на коррупционную составляющую. Подобно этой процедуре нужно проводить и суверенную экспертизу, насколько законопроект отвечает национальным интересам России.

Климов напомнил, что, будучи депутатом Госдумы в законе "О правительстве РФ" увидел норму, по которой "гражданин любого государства может стать премьер-министром РФ". Парламентарий предложил свои поправки о возможности занять эту должность, будучи гражданином России. По словам сенатора, от предложения до принятия соответствующего закона прошло два года.

Сенатор сообщил, что второе заседание комиссии СФ планируется провести до окончания весенней сессии Совфеда. На него, возможно, будут приглашены представители профильных ведомств.

Журналисты поинтересовались, намерена ли комиссия пригласить на одно из своих заседаний бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена. "Сноуден — это пример, как иностранный гражданин делился полученной информацией с миром. Не знаю, захочет — не захочет, мы переговоры не проводили, я с ним даже не знаком",- ответил Климов.

По его словам, есть другие иностранные граждане, которые владеют своей конфиденциальной информацией и которые "готовы поделиться с нами".