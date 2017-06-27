В Москве число стоящих в очереди за жильем сократилось вдвое за шесть лет

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Количество семей, состоящих на жилищном учете, сократилось вдвое за последние шесть лет, нуждающимся предоставили более комфортные квартиры или выплатили субсидии на покупку или строительство нового жилья, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"За последние шесть лет мы вдвое сократили количество семей, стоящих на жилищном учете. Они получили более комфортное жилье или субсидию на покупку и строительство. Только в этом году жилищные условия улучшили 1,8 тысячи семей, в том числе 800 – за счет субсидии", — написал мэр на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".