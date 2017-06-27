Поморье будет сотрудничать с Фондом апостола Андрея Первозванного

АРХАНГЕЛЬСК, 27 июн — РИА Новости. Архангельская область подписала с Фондом апостола Андрея Первозванного соглашение о сотрудничестве, направленное на укрепление в общественном сознании отношения к семье, материнству, отцовству и детству как величайшим ценностям, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

Подписи под документом поставили губернатор области Игорь Орлов и председатель попечительского совета всероссийской программы "Святость материнства" Наталья Якунина.

"Работа с регионами строится по двум направлениям. Основой программы является сбережение жизни детей, которые ждут своего появления на свет, в том числе — посредством психологической и материальной помощи беременным женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации", — сказал собеседник агентства.

На подписании документа Орлов отметил, что демографическая проблема не может быть решена исключительно усилиями только одной власти. "Уверен, во взаимодействии с Фондом апостола Андрея Первозванного и программой "Святость материнства" мы найдём новые правильные решения", — цитирует пресс-служба областного правительства слова главы региона.

Особое значение руководство программы и фонда уделяет постоянному совершенствованию профессионального уровня специалистов, которые работают с будущими мамами, а также взаимодействию с молодёжью и средствами массовой информации.

"Мы предлагаем для реализации свои идеи и проекты и, кроме того, в каждом регионе стараемся найти что-то своё, особенное, необыкновенное и поделиться этим опытом с другими субъектами РФ", — подчеркнула Якунина.

"Фонд апостола Андрея Первозванного" — российская общественная организация, которая с 1992 года реализует проекты, ориентированные на сохранение православной веры, укрепление духовно-нравственных и семейных ценностей. За свою историю фонд осуществил немалое число программ и проектов. Среди них — принесение великих православных святынь в Россию и сопредельные государства, возрождение православных храмов и обителей, проведение конференций, фестивалей, концертов и выставок, благотворительные и гуманитарные программы.

Другие новости региона читайте здесь