Burger King, "Шоколадницу" и "Му-му" могут оштрафовать за цены в аэропортах

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сети питания Burger King, "Шоколадница" и "Му-му" могут быть оштрафованы на 15% от оборота в воздушных гаванях за монопольно высокие цены в московских аэропортах, свидетельствуют слова замруководителя управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Московской области Дмитрия Стрельникова.

В понедельник областная ФАС сообщила, что возбудила антимонопольные дела против сети ресторанов Burger King, "Шоколадница" и "Му-му" за высокие цены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский". При этом анализ ситуации в "Шереметьево" еще продолжается.

Стрельников рассказал РИА Новости, что нарушителям, злоупотребляющим завышенными ценами, может грозить несколько видов наказания. Первый вариант — "по предписанию ФАС перечисление в федеральный бюджет незаконно полученного дохода".

"Либо это административная ответственность по статье 14.31 КоАП, которая также разделяет ответственность — как фиксированную в случае ущемления интересов других лиц либо неопределенного круга потребителей. Либо в виде оборотного штрафа, если будет установлено, что было ограничение или устранения конкуренции на рынке. Пока о конкретной ответственности говорить рано", — рассказал Стрельников.

Таким образом, это может быть как штраф в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, так и оборотный штраф в размере от 1% до 15% выручки от деятельности в аэропортах.

Стрельников также не исключил, что УФАС возбудит дела против других сетевых предприятий, работающих в аэропортах. В аэропортах "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский", кроме уже озвученных, работают такие сети как Sbarro, Subway, "Елки-Палки", "Крошка-картошка", KFC, "Теремок", "Кофе Хауз", "Кофемания", Cinnabon, "IL Патио", Costa Coffee, "Макдоналдс" и ряд других.