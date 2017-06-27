Burger King, "Шоколадницу" и "Му-му" могут оштрафовать за цены в аэропортах

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сети питания Burger King, "Шоколадница" и "Му-му" могут быть оштрафованы на 15% от оборота в воздушных гаванях за монопольно высокие цены в московских аэропортах, свидетельствуют слова замруководителя управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Московской области Дмитрия Стрельникова.
Стрельников рассказал РИА Новости, что нарушителям, злоупотребляющим завышенными ценами, может грозить несколько видов наказания. Первый вариант — "по предписанию ФАС перечисление в федеральный бюджет незаконно полученного дохода".
"Либо это административная ответственность по статье 14.31 КоАП, которая также разделяет ответственность — как фиксированную в случае ущемления интересов других лиц либо неопределенного круга потребителей. Либо в виде оборотного штрафа, если будет установлено, что было ограничение или устранения конкуренции на рынке. Пока о конкретной ответственности говорить рано", — рассказал Стрельников.
Таким образом, это может быть как штраф в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, так и оборотный штраф в размере от 1% до 15% выручки от деятельности в аэропортах.
Стрельников также не исключил, что УФАС возбудит дела против других сетевых предприятий, работающих в аэропортах. В аэропортах "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский", кроме уже озвученных, работают такие сети как Sbarro, Subway, "Елки-Палки", "Крошка-картошка", KFC, "Теремок", "Кофе Хауз", "Кофемания", Cinnabon, "IL Патио", Costa Coffee, "Макдоналдс" и ряд других.