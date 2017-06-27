Путин 28 июня встретится с выпускниками высших военных учебных заведений

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с выпускниками высших военных учебных заведений России, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать восьмого июня Владимир Путин встретится с выпускниками высших военных учебных заведений России. В торжественном приеме, который традиционно пройдет в Большом Кремлевском дворце, примут участие выпускники вузов Минобороны, а также высших образовательных учреждений МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН, Росгвардии и ФСО России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Кремль приглашены более 700 офицеров, окончивших военные вузы с отличием, золотой медалью или красным дипломом, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений.